Energias renováveis criam 8,1 milhões de novos empregos em 2015

Jundiaí - SP--(DINO - 21 dez, 2016) - Embora o crescimento do emprego no mundo tenha decrescido, o mercado de trabalho gerado em torno das energias renováveis continuou a aumentar. Os países com maior número de empregos em energia renovável foram a China, Brasil, Estados Unidos, Índia, Japão e Alemanha.

O mercado, conhecido como Solar PV (energia solar fotovoltaica) foi o maior empregador na área de energias renováveis com 2,8 milhões de empregos no mundo, com um aumento de 11% em relação a 2014. O emprego de PV solar cresceu no Brasil, Japão, Estados Unidos, estabilizou-se na China e continuou diminuindo na União Europeia.

A Enerray do Brasil, empresa especializada em energia fotovoltaica, subsidiária da SECI Energia da Itália (Gruppo Industriale Maccaferri), tem contribuído para o crescimento dos números no Brasil e em outros países do mundo. Ela está construindo duas obras no interior da Bahia, que juntas irão gerar mais de 350 GWp e uma produção anual está estimada em 700 GWh. A maior delas está em uma área de 550 hectares e já foram cravadas aproximadamente 130.000 estacas de fixação dos 550.000 painéis fotovoltaicos o que significa a instalação de aproximadamente 170 MWp. Estão sendo criados aproximadamente 1.500 empregos diretos e indiretos diretamente durante a construção. Só no canteiro de obras, estão alojadas 250 pessoas e são servidas mais de 2.500 refeições por dia.

Sobre a Enerray: O Grupo Industrial Maccaferri está presente no Brasil há 40 anos, sua sub-holding, a SECI Energia, dirigida por Gaetano Maccaferri, foi fundada em 2006, onde concentrou investimentos em empresas que operam no setor de energia. Através de suas subsidiárias - Powercrop no sector da biomassa, Enerray em energia fotovoltaica, biogás através da Sebigas, no campo de recuperação de energia, bem como outros ativos em energia hidrelétrica e eólica ? a SECI Energia realiza a diversificação tecnológica e a distribuição nos mercados internacionais graças à experiência e ao know-how do grupo. Implementa as tecnologias de fontes renováveis, desde a concepção à construção até a operação e manutenção. A SECI Energia encerrou 2014 com um faturamento de 61 milhões de Euros e 2015, com um valor de produção estimado em mais de ?163.000.000. Mais informações em www.seci-energia.com.

A Enerray do Brasil está localizada na cidade de Jundiaí, a 50km de São Paulo e tem toda a infraestrutura para atender as necessidades de empresas em todo país. Saiba mais em www.enerray.com.br.

Website: http://www.enerray.com/br/