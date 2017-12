ENG apresenta inovações no fornecimento de softwares para Instituições Federais de Ensino

Confira as tecnologias contempladas:

Microsoft

Transferência de Tecnologias da Microsoft, com destaque para a produtividade com Office 365 Pro Plus, de forma continuada para Instituições de Ensino, através da Parceria Tecnológica ENG-Microsoft.

Para maiores informações sobre a Ata: ( www.eng.com.br/ata).

Benefícios aos alunos

Software franqueado:

? Softwares Microsoft têm uso livre para os alunos, via Programa Microsoft Imagine, renovado anualmente.

? Software Office 365 Pro Plus, através do programa OVE-ES. Instalação em até 5 dispositivos.

Oportunidades

O estabelecimento poderá entregar alunos já com Certificação Microsoft Office Specialist (MOS). Para isso, a instituição teria também um centro de certificação, usando os laboratórios para a aplicação das provas eletrônicas, com resultado reconhecido pela Microsoft em todo o Mundo.

Corel

As ferramentas mais populares do mundo do Graphic Design, têm na ENG a complementação ideal, para que os públicos acadêmicos possam usar os novos recursos em sua melhor qualidade e produtividade. Há mais de 10 anos a parceria ENG-COREL-Universidades/Escolas, opera com grandes resultados.

Para maiores informações sobre a Ata: ( www.eng.com.br/ata).

Benefícios aos alunos e professores

Aquisição de Software COREL

? Desconto de 85% para seus estudantes e professores, na compra de softwares da Corel. ( www.eng.com.br/corel)

Oportunidades

Uso da tecnologia COREL Painter, para os cursos de Artes e de Comunicação.

Adobe

A ENG faz a Transferência de Tecnologias da Adobe de forma continuada para Instituições de Ensino, através da Parceria Tecnológica ENG-Adobe-Universidades.

Para maiores informações sobre a Ata: ( www.eng.com.br/ata).

O fornecimento das licenças é ponto de partida, para os benefícios que poderão fazer alguma diferença nos cursos e na aprendizagem dos estudantes, refletindo-se na empregabilidade dos alunos.

Benefícios aos alunos

Aquisição de Software Adobe

Creative Cloud:

? Desconto de 60% para estudantes;

? Os alunos que têm link, poderão fazer uso do desconto. ( www.eng.com.br/cc)

Oportunidades

Poder-se entregar aos alunos já com Certificação Adobe, no patamar USER.

Para isso, a instituição teria também um Centro de Certificação, usando os laboratórios para a aplicação das provas eletrônicas, com resultado reconhecido pela Adobe.

Mais informações sobre as Atas válidas, e prontas para adesão, acesse o site: www.eng.com.br/ata

Sobre a ENG

A ENG DTP & Multimídia Ltda. é uma empresa pertencente ao Grupo ENG, integrado também pela empresa ENG Com Comp Ltda. Fundado há 30 anos, o foco de atuação do Grupo é a transferência de tecnologias. Para isso, possui parcerias com grandes empresas do setor tecnológico como a Adobe, Autodesk, Corel, Microsoft, WACOM, Apple e Sencha.

Operando em São Paulo, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, o Grupo ENG dedica-se a treinamentos oficiais, consultoria técnica, licenciamentos de software (Revendedor Top 3 no Brasil) e prestação de serviço de Certificação Profissional; perfazendo uma proposta inovadora de Valor ao mundo da Educação.

Atualmente, a ENG possui carteira de clientes com 158 Entidades de Ensino no país, de todos os portes.

Website: http://www.eng.com.br