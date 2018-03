Enigma Software Group responde à incompatibilidade da Malwarebytes

CLEARWATER, Florida, 23 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- O Enigma Software Group USA, LLC ("ESG") começou a notificar seus clientes que a Malwarebytes Inc., fabricante do Malwarebytes Anti-Malware ("MBAM") e AdwCleaner, começou a bloquear intencionalmente a instalação e operação dos progrejas SpyHunter e RegHunter da ESG por motivos competitivos, de acordo com o que acredita a ESG. Essa ação por parte da Malwarebytes criou uma incompatibilidade imediata entre o SpyHunter ou RegHunter coexistirem no mesmo PC com o MBAM.

Grupos de certificação terceirizados independentes avaliam os produtos da ESG como confiáveis e seguros. O SpyHunter e o RegHunter foram independentemente testados e certificados pela TRUSTe, provedora líder de soluções de privacidade on-line, cumprindo com os requisitos de seu programa de Download Trusted. O SpyHunter também recebeu uma pontuação máxima da AV-TEST, o instituto independente altamente conceituado de testes de segurança em TI, quanto à remediação de bateria de testes.

Em resposta ao bloqueio da Malwarebytes dos programas da ESG, a ESG abriu um processo no tribunal federal em Nova York contra a Malwarebytes e está buscando soluções para o que considera uma conduta injusta.

A ESG está notificando seus clientes que desenvolveu um instalador alternativo do SpyHunter que permitirá àqueles clientes que desejam usar o SpyHunter em vez de o MBAM a assim fazê-lo. O instalador desativa o MBAM, com o consentimento do usuário, e permite aos clientes instalar e usar o SpyHunter.

Sobre o Enigma Software Group USA, LLC

O Enigma Software Group USA, LLC é um empresa privada desenvolvedora e integradora de sistemas de software para segurança de PC, com escritórios nos Estados Unidos e na União Europeia. As especialidades da empresa são o desenvolvimento de software para segurança de PC, análise de segurança on-line, avaliação de ameaça adaptativa, e detecção de ameaças à segurança de PC, bem como reparos personalizados de malwares para seus milhões de assinantes em todo o mundo. A ESG é mais bem conhecida pelo SpyHunter®, seu produto e serviço de software anti-malware. Para saber mais sobre a ESG, acesse www.enigmasoftware.com.

Conecte-se com a ESG no Twitter | Facebook | Google+ | LinkedIn | YouTube

Logo - http://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_oy76vmpt/def_height/480/def_width/640/

FONTE Enigma Software Group USA, LLC