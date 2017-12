Ensino a Distância ganha mais forças por capacitar pessoas a qualquer hora, em qualquer lugar

São Paulo--(DINO - 11 jan, 2017) - A Educação a Distância vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, na vida dos profissionais que desejam reciclar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, além daqueles que visam se capacitar para determinadas funções ou prestar concursos públicos e o ENEM, optando pelos estudos de forma on-line por uma série de benefícios.

Para se ter uma ideia, o Censo de EAD do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) de 2015 apontou 5.048.912 alunos utilizando o ensino on-line no País, com um aumento de mais 20% de estudantes perante o ano anterior. E a tendência é que estes dados ganhem dimensões cada vez maiores. E mais: ultrapasse as fronteiras, já pessoas de quaisquer cidades podem fazer cursos de escolas de todos os lugares do Brasil.

O Instituto Educar (www.cursoseducar.com.br), com sede em Aracaju (SE), "nasceu" há 10 anos no cantinho da sala de um apartamento com 59m², do diretor Fábio Figueirôa, com somente um aluno na época. Porém, hoje já ganhou estabilidade e infraestrutura em um espaço físico projetado para se aprimorar cada vez mais, tendo até o seu estúdio próprio para a gravação das videoaulas, apresentações das aulas ao vivo, entrevistas, simulados, interação 24 horas com os professores e toda a atenção que um aluno que busca este tipo de aprendizado precisa. "Este é um nicho que tende a crescer ano após ano e nós buscamos oferecer não só um serviço de qualidade, mas conteúdos com professores especializados nos assuntos, que saibam direcionar o concurseiro ou o estudante do ENEM, por exemplo, para o foco que cada prova requer. Isso faz com que ele sinta-se mais preparado na hora do exame", explica o diretor.

CAPACITAÇÃO AONDE O ALUNO QUISER!

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A facilidade de estudar a distância vai além. "O aluno pode instruir-se aonde ele quiser, nos momentos em que determinar para isso na sua rotina diária, além de fazer isso no conforto da sua casa ou em um local que esteja com tempo obsoleto, podendo otimizar esse aprendizado. Sem contarmos que ele não precisa enfrentar trânsitos caóticos ou até mesmo a violência das ruas para se deslocar até um espaço físico", ressalta Raquel Figueirôa, também diretora do Instituto Educar.

Com os materiais disponíveis 24 horas por dia, nos sete dias da semana, os alunos conseguem inserir essa maneira de incrementar os seus conhecimentos e currículo de uma forma prática, eficaz e que se adapte ao seu estilo de vida. Quem trabalha durante o dia ou à noite pode estudar nos períodos que forem mais convenientes, aproveitando a interação e todos os conteúdos nas plataformas como achar mais adequado.

DEDICAÇÃO E ESTUDO SÃO FUNDAMENTAIS

Muitos acreditam que o estudo a distância seja algo mais fácil, mas este é um grande engano, já que ter disciplina é essencial para que o aluno alcance os seus objetivos. O professor de Língua Portuguesa do Instituto Educar, Fabiano Oliveira, adverte que planejamento e foco são apenas o ponto inicial para quem quer obter sucesso nos estudos. "Na minha matéria, por exemplo, alguns alunos acham que por ser o idioma nativo deve ser algo menos intensificado na hora de estudar. E isso não pode acontecer, pois a gramática coloquial é diferente da normativa, que é o conteúdo cobrado nas provas. E o requerimento desse conhecimento aumenta nas provas específicas, como as estaduais, por exemplo. Por isso, é importante a pessoa se planejar, dedicar determinadas horas do dia para os estudos e ter um tutor orientando sobre aquilo que é mais requisitado em determinados testes".

O MUNDO DA EDUCAÇÃO ON-LINE TAMBÉM CHEGA AOS ESTUDANTES DO ENEM

Voltando aos levantamentos do IBGE, foi constatado que 1.001.81 alunos buscam cursos preparatórios. E foi neste público que o Instituto Educar observou a necessidade de oferecer estes serviços também aos alunos do Ensino Médio que objetivam alcançar bons resultados na prova do ENEM. Assim, foi criado o Canal do Enem (www.canaldoenem.com.br), que terá seu lançamento em fevereiro de 2017 e dará a oportunidade aos estudantes de utilizarem esse curso como um complemento em seus estudos.

"Nossos conteúdos são voltados à linguagem deles, com professores que sabem se portar de acordo com aquilo que desperta o interesse dos jovens, sem que a aula fique maçante. Temos todo o material de apoio, simulados on-line, fóruns, apostilas e videoaulas, além de games, em que eles aprendem se divertindo. Os adolescentes estão inseridos na Era Cibernética e nós, que fornecemos serviços de educação, temos de adaptar os nossos serviços a isto", complementa Fábio.

Sendo assim, em um mundo tão corrido e que o mercado de trabalho pede cada vez mais reciclagem e conhecimentos dos profissionais, a EAD veio para ficar e está ganhando cada vez mais espaço não somente pelas facilidades, mas pela qualidade do ensino que vem sendo oferecido.

Website: http://www.cursoseducar.com.br