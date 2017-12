Entenda as diferenças entre pós-graduação e residência médica São Paulo--( DINO - 23 jan, 2017) - Ao concluir sua graduação, o médico recém-formado tem três opções: ele pode exercer a profissão em cadeiras que não requerem pós-graduação, iniciar uma pós-graduação lato sensu ou cursar residência médica. Embora as últimas duas modalidades sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e disponibilizadas nas melhores instituições do país, elas possuem algumas diferenças que devem ser levadas em conta antes de fazer a escolha.