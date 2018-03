Entenda o seu consumidor na prática: procure mapear seu cotidiano

São Paulo, SP--(DINO - 14 dez, 2016) - Responder a esta pergunta exige tempo, dedicação e questionamentos que vão além do convencional cotidiano das Pequenas e Médias empresas.

Com a crise, o ambiente tornou-se mais complexo, sendo muitas vezes necessário cortar investimentos e equipe. Essas ações resultaram no acumulo de funções, favorecendo o surgimento de diversos microproblemas, além de uma enorme insegurança do mercado. Isso faz com que o empreendedor e sua equipe não consigam dedicar o tempo necessário para olhar com carinho cada situação, formulando as perguntas certas, em busca de novas oportunidades.

Investir tempo para rever processos, acompanhar a evolução do novo consumidor, captar os anseios dos clientes e manter-se competitivo, atualmente devido à velocidade dos negócios, ficou inviável. Essas e outras situações acabam prejudicando o crescimento das empresas.

Mas, para contornar essa situação é preciso ser mais explorador, desbravar novos caminhos que contribuam para o crescimento do negócio. Conquistar maior engajamento do consumidor, fixando sua marca na mente e no coração dessas pessoas é fundamental.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O consumidor está cada vez mais informado, aberto a novas possibilidades e buscando experiências marcantes e envolventes. Sendo assim, conquistá-lo não é uma tarefa fácil, ainda mais quando esse consumidor está sendo impactado diariamente por uma infinidade de novas oportunidades. Para acompanhar essa evolução é importante estar antenado às novas ferramentas que ajudam o empreendedor a otimizar tempo e investimento, além de identificar novas oportunidades. Seja reinventar um produto, repensar sua estratégia, ou mesmo criar novas soluções que aproximem seus produtos e serviços das pessoas.

O dos passos mais importante é exercer a empatia, que é bem diferente da simpatia. Empatia significa fazer uma conexão emocional com alguém e colocar-se no lugar dessa pessoa. Esta é a melhor maneira de pensar e sentir como o seu consumidor.

É um exercício complexo, mas fundamental para quem busca aproximar-se de seus clientes potenciais.

Uma das ferramentas que vem sendo muito utilizada por consultorias focadas em pequenas e médias empresas ? e que a New Growing tem aplicado com muito sucesso com seus clientes ? é o mapa da empatia, com criação das personas, sendo esse um caminho mais coerente para compreender melhor seus clientes. O canvas da proposta de valor do negócio, utilizando como uma linguagem comum para criar maior colaboração entre diferentes partes da sua empresa. Tudo através de uma ferramenta visual, lúdica, que Alex Osterwalder explora em seus livros (http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc ) , (https://strategyzer.com/app ) e (http://businessmodelgeneration.com/book ).

Essas ferramentas permitem estruturar uma breve descrição, mais coerente possível, e de fácil interpretação do perfil do público que deseja conquistar e da proposta de valor do seu negócio. É um exercício simples baseado em uma metodologia consistente que prioriza uma solução ágil, otimizando tempo e investimento do empresário. É aplicada de forma colaborativa, em formato de workshop, envolvendo todos no processo. Nela é possível estabelecer cenários a serem explorados possibilitando inovação, seja no modelo de oferta ou nos produtos e serviços.

Para uma execução efetiva e com bons resultados, é fundamental a colaboração de todos os envolvidos no processo, de forma que seus medos e inseguranças não bloqueiem suas ideias durante a dinâmica. Exatamente por ser um processo 100% colaborativo que utiliza a cocriação para levantar os questionamentos e reflexões a fim de extrair o máximo de informações do perfil do cliente.

Um ponto crucial do exercício é livrar-se do preconceito, dos julgamentos, egocentrismo e principalmente aceitar as pessoas e as ideias como elas são. Só assim, você entenderá melhor as necessidades, reações e ações a serem adotadas.

Como todo processo colaborativo, as pessoas vêm em primeiro lugar! E esse é o primeiro passo para alcançar o objetivo.

Dependendo de como utilizar a ferramenta, se a dinâmica for bem conduzida, podemos ajudar a identificar grandes oportunidades. Aceita o desafio? Fale com a gente!

*Helio Moreira é consultor de branding e sócio-diretor da NewGrowing, empresa especializada em marcas para PMEs. O especialista é publicitário e Designer de formação, pós-graduado em Design de Embalagem pela ESPM, em Design Thinking pela EISE Escola de Inovação em Serviços e MBA em Branding pelo ITAE e Especialização na HSM | Branding do GrupoTroiano.

Website: http://www.newgrowing.com