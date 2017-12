Entenda por que comer devagar faz bem para a saúde

(DINO - 02 jan, 2017) - Os benefícios de comer devagar são muitos e influenciam no emagrecimento, já que comer em um ritmo mais lento dá tempo de a sensação de saciedade chegar ao cérebro, indicando que o estômago está cheio e enviando a mensagem de que é o momento de parar.

Além disso, comer devagar melhora a prisão de ventre e a digestão, já que quanto mais vezes se mastiga e se engole pequenas porções de alimento, mais estímulo se envia para o intestino se movimentar e maior é a produção de saliva. Continue lendo para saber quais são todos os benefícios de comer devagar.

Emagrecimento

O emagrecimento se dá principalmente porque o cérebro demora cerca de 20 minutos para transmitir a sensação de saciedade e de que já não é preciso mais comida. Quando se come rápido, ingere-se uma quantidade maior de alimentos e calorias até a saciedade vir, sendo possível engordar mesmo comendo alimentos nutritivos.

Melhora da digestão

A boa mastigação dos alimentos facilita o processo de digestão, já que aumenta a produção de saliva e também ajuda a controlar os sintomas de azia, gastrite ou refluxo, pois diminui o tempo em que o alimento fica no estômago. Também melhora o trânsito intestinal, devido ao maior estímulo que ocorre ao engolir mais vezes, diminuindo a sensação de barriga inchada.

Sensação de saciedade

Comer rápido, além de favorecer a ingestão de alimentos em maiores quantidades, também diminui o contato do alimento com as papilas gustativas, responsáveis pela percepção do sabor e da emissão da mensagem de satisfação e saciedade ao cérebro. Comer lentamente, em contrapartida, permite que o sabor dos alimentos seja sentido com mais facilidade, o que também diminui o vício por sabores artificiais e alimentos industrializados.

Diminuição da ingestão de líquidos

A redução do consumo de líquidos na refeição também pode ajudar a diminuir as calorias ingeridas, principalmente quando se trata de bebidas calóricas como refrigerantes, sucos industrializados ou naturais. Mesmo quando falamos de água, beber mais de 1 copo (250 ml) pode diminuir a eficiência da digestão. A necessidade do estômago pesado e cheio pode virar um hábito que na próxima refeição será preenchido por mais água, líquidos calóricos ou até mesmo mais comida, facilitando o ganho de peso.

Saborear a comida

Olhar para a comida, sentir o seu aroma e separar um tempo adequado para se alimentar, ajuda a apreciar a hora da refeição, permitindo que a alimentação seja um momento de prazer. Além disso, a necessidade de repetir o prato diminui. Para conseguir comer mais devagar, tente comer sentado à mesa e evite o sofá ou a cama e o uso de televisão durante a refeição. Use sempre talher para se alimentar ao invés de usar as mãos e consuma salada como prato de entrada.

Como visto, comer devagar pode ter muitos benefícios e auxiliar no emagrecimento.