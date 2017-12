Equipado com bikes de alta performance, o estúdio promove treinamentos baseados no limiar metabólico e no fator de individualização do trabalho (FTP)

São Paulo, SP--(DINO - 11 jan, 2017) - A cidade de São Paulo aderiu totalmente à prática do ciclismo por conta da invasão das ciclovias. Muita gente pedala, mas desconhece os segredos de se praticar esta modalidade de forma correta.

Um novo espaço, especializado na prática de ciclismo, acaba de chegar a São Paulo. Trata-se do Studio 220, situado no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. O empreendimento oferece o que há de mais moderno para o treinamento do esporte, com bicicletas fielmente projetadas na geometria "road", isto é, com sistema de câmbio e regulação idênticos às bikes de rua (a experiência leva o aluno a se sentir pedalando em uma estrada ou numa trilha de montanha), com posturas ajustáveis, o que previne lesões e desenvolve musculaturas.

"É uma ótima oportunidade para aqueles que querem entrar no mundo do ciclismo, aprender a pedalar e fazer "aquelas" viagens sensacionais sem medo de não aguentar o percurso", comenta Wagner Melo, CEO e fundador do Studio 220.

A metodologia do Studio220, validada por nomes do ciclismo internacional como Davide Cassani (técnico da seleção italiana de Ciclismo) e Diego Bragato (cientista esportivo), foge completamente das tradicionais aulas de spinning, o que é algo inédito no mercado brasileiro. O espaço dispõe de um programa de treinamento específico e personalizado, onde a bike fica conectada a um sistema com medidor de potência, cadência e frequência, que permitem uma avaliação minuciosa do aluno, com parâmetros necessários para a evolução do praticante.

Baseado nos limiares metabólicos, o novo conceito utiliza o FTP (Functional Threshold Power) como fator de análise do desempenho individual. Durante todo o período de treinamentos, um coach (instrutor) acompanha as aulas para orientar o aluno de forma personalizada.

O treinamento pode ser feito em grupo ou individualizado. Nos treinos, os praticantes realizam o percurso e acompanham seus rendimentos em uma tela, com dados em tempo real. Para complementar a preparação, o Studio 220 oferece um amplo espaço, com 140 m2 de área, confortável e totalmente equipado para a prática do treinamento funcional. Entre os profissionais do Studio 220, está o conceituado coach de treinamento funcional, Fernando Guerreiro.

O Studio 220 conta, inicialmente, com duas unidades: São Paulo e Curitiba. "Nas minhas buscas tentei juntar ciência, fisiologia, tecnologia para ajudar as pessoas a iniciar no ciclismo e proporcionar ao atleta amador uma experiência de um atleta profissional. Tudo em um ambiente seguro, confortável e com a máxima otimização de tempo possível", conclui Wagner Melo.

Serviço

Studio220

Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 341 ? Vila Nova Conceição, São Paulo.

Site: http://www.studio220.com.br

Face: /s220brasil

Instagram: @studio220brasil

