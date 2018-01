Equipe técnica do Projeto ABC Cerrado participa de treinamento do Banco Mundial

O corpo técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) responsável pelo Projeto ABC Cerrado na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí e Tocantins está reunido em Brasília, esta semana, para um treinamento sobre aquisições e contratos do Banco Mundial, entidade responsável pelo repasse financeiro do projeto. "Como utilizamos recursos de uma instituição internacional precisamos seguir as diretrizes dela para uso desse recurso, tanto para contratação de consultores quanto para as aquisições que são feitas dentro do projeto como, por exemplo, compra de materiais e alimentação para os treinamentos de produtores", explica o coordenador do ABC Cerrado no SENAR, Mateus Tavares. Segundo ele, anteriormente essas diretrizes eram passadas pelo SENAR, que recebia as informações do banco e depois repassava para as Regionais da entidade, entretanto, era necessário que houvesse esse contato direto. "Sempre tentamos trazer esse treinamento para os técnicos dos estados, mas não tínhamos conseguido antes devido à agenda do Banco Mundial. Hoje conseguimos trazer o corpo técnico, jurídico e administrativo da Regional para eles entenderem as regras do banco e o porquê de cada procedimento do projeto." Para quem participa, o treinamento clareou alguns procedimentos do banco. "Esse treinamento está sendo muito esclarecedor e está agregando valor para nós, principalmente porque em Minas terceirizamos essa contratação com o sindicato rural. A partir de agora, vamos ficar mais atentos para os detalhes das aquisições, para que não passe nada de errado e que estejam de acordo com as normas da instituição", conta Maria de Lourdes Costa Oliveira, gestora administrativa do ABC Cerrado no SENAR Minas. "O ABC é um projeto novo para nós, com normas diferentes que não tínhamos costume de trabalhar. Por isso esse treinamento veio em uma hora propícia, pois nos deparamos em alguns momentos com situações que sem esse aprendizado não saberíamos como resolver", pontua Alzirene Alves Viana, assessora administrativo-financeira do projeto no SENAR Tocantins. O treinamento do Banco Mundial é de 16h e acontece nesta segunda (3) e terça-feira (4) na sede do Sistema CNA/SENAR. O conteúdo engloba o Projeto ABC Cerrado na visão do banco, consultoria individual e linhas gerais sobre plano de aquisições com informações sobre propostas e cotações.