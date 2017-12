Escola aposta em projeto inovador para alunos criarem aplicativos e robôs em São José dos Campos

Com o mercado tecnológico crescente a Ctrl+Play, escola de programação e robótica, que possui unidades espalhadas em várias cidades do Brasil, instalou a primeira franquia da rede na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A unidade abriu as portas na segunda-feira (30).

A escola aposta em um projeto inovador para chamar a atenção de crianças e jovens entre 7 e 16 anos, oferecendo a eles a prática em laboratórios e para que se reinventem em cada experiência.

Segundo o responsável pela unidade em São José, Alison Bessa, a proposta é levar aos alunos uma plataforma educacional e propor entendimentos tecnológicos.

"Queremos que os alunos conheçam as lógicas de programação, pois ela ajudará a compreender e colaborar para as inovações digitais e vai estimular o raciocínio lógico e criatividade", explica.

Estrutura

Com salas totalmente equipadas e computadores individuais, os alunos podem aprender de forma didática e fácil. Os professores usam algumas ferramentas criadas por insituições conhecidas como MIT (Massachussets Institute of Technology), Microsoft, Google, entre outras.

"São métodos interativos em que os estudantes vão aprender de forma divertida o conteúdo dos cursos", destaca Alison Bessa.

Cursos

A unidade conta com 'Code Kids' voltado para crianças entre 7 e 9 anos. Os alunos do Code Kids entram em contato com ferramentas que estimulam o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico, inglês e muitas outras habilidades, criando jogos e robôs de uma maneira super divertida e didática.

No Curso Regular de Programação e Robótica, os alunos entre 10 e 16 anos aprendem sobre a criação de games, robótica, desenvolvimento de web, administração de servidores, entre outras atividades, utilizando ferramentas profissionais.

Há também cursos rápidos, como Minicraft, criação do próprio game e aplicativo, oficina de introdução à robótica, entre outros.

SERVIÇO

A Ctrl+Play de São José dos Campos fica localizada na avenida Barão do Rio Branco, 630, no Jardim Esplanada.

Outras informações podem ser obtidas pelo: www.ctrlplay.com.br/unidades/sao-jose-dos-campos-sp/

Website: http://www.ctrlplay.com.br/