Escola do HC oferece desconto nos cursos de Eletrocardiografia

São Paulo--(DINO - 04 jan, 2017) - Os cursos de Eletrocardiografia do Instituto do Coração (Incor), oferecidos em parceria, pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (EEP HCFMUSP) estão com preços promocionais até o dia 28 de fevereiro. Os cursos são coordenados pelo Professor Doutor Carlos Alberto Pastore.

A EEP oferece um Combo promocional com os principais cursos, no valor de R$1.600,00. O Combo inclui:

- Curso Básico de ECG

- Curso Avançado de ECG

- Curso EAD Controvérsias em ECG

- Curso Básico de Vetorcardiografia

Para os interessados nos cursos individualmente, o preço também está reduzido:

- Curso EAD Controvérsias de ECG ? R$350,00

- Curso Básico de Vetorcardiografia ? R$300,00

- Curso ECG Veterinário ? R$350,00

Os cursos de Eletrocardiografia são destinados à Cardiologistas e médicos clínicos, residentes, estagiários e estudantes de Medicina e Medicina Veterinária.

Sobre a Escola de Educação Permanente do HCFMUSP

Fundada em 2010, a Escola de Educação Permanente tem como missão, formar e capacitar profissionais da saúde, internos e externos ao HCFMUSP, antecipando as necessidades do mercado, difundindo conteúdos de referência, com utilização de tecnologia e inovação, e contribuindo para a excelência na Saúde. Fazem parte da sua grade curricular, 250 cursos de capacitação, especialização e extracurriculares nas áreas médica, multiprofissional e técnica, nas modalidades presencial e a distância.

Para saber mais sobre os cursos e fazer a sua inscrição, clique aqui: http://eep.hc.fm.usp.br/ecg/portal/