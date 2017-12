Escolher a mochila certa para a idade de seu filho pequeno

Essa prática simples pode ser também um meio para que pais e filhos passem ainda mais tempo juntos e transforem as compras em uma ocasião prazerosa e até divertida. Enquanto os pais se preocupam em praticidade e segurança, as crianças vão querer garantir o gosto pessoal e o visual, dependendo da idade.

Para as crianças menores, até os três anos, o material escolar é reduzido, significando que a mochila escolar infantil pode ser pequena. O conteúdo se resume a troca de roupas, agenda e algum produto específico em casos especiais. Todo o resto, a criança já possui na escola. Isso coincide com a fase da criança em que não é necessário (e nem benéfico) carregar qualquer coisa nas costas. O ideal é escolher as mochilas de rodinhas e com uma alça superior ou lateral para uma ou outra ocasião, como escadas, por exemplo.

As crianças maiores já começam a precisar de mais espaço para levar materiais como cadernos e, em alguns casos, lancheiras. Neste caso, um dos grandes cuidados está nesta última questão, já que as lancheiras devem ser térmicas, laváveis e resistentes, já que devem ser higienizadas todos os dias. As rodinhas permanecem, assim como as alças, enquanto o peso deve ser considerado.

Quanto maior a criança, é comum que a bolsa tenha que ser mais resistente. Depois dos sete anos, a criança já prefere carregar a mochila nas costas, mas é preciso se atentar ao peso. O correto é que a mochila não seja pesada, pois pode prejudicar na postura, principalmente se carregada nas costas.

Levando tudo isso em conta, um detalhe importante: levar em consideração o gosto da criança. Escolher a mochila escolar infantil deve envolver a criança, já que é ela quem vai utilizar. Isso ajuda a dar noção de responsabilidade, assim como pode ajudar a transformar tudo envolvido à escola em algo prazeroso. Muitas vezes, um formato específico, ou uma estampa diferenciada, pode fazer com que a criança tenha maior apego pelo bem, sendo mais zelosa e cuidadosa com ele.

