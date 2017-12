Escovas específicas auxiliam na limpeza de equipamentos de laboratório Atibaia - SP--( DINO - 24 jan, 2017) - Em todos os ambientes ao nosso redor, a limpeza é essencial para o funcionamento, mas esse quesito é ainda mais valorizado nos laboratórios, onde qualquer contaminação com partículas, moléculas ou solventes pode ser decisiva no resultado de um exame ou elaboração de uma solução química. Todos os instrumentos do local, como buretas, frascos e pipetas devem ser rigorosamente higienizados antes de sua reutilização.