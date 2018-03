Escritório de Contabilidade foca em inovação e é o primeiro a oferecer Contabilidade Online em Santa Catarina

Joinville, SC--(DINO - 22 dez, 2016) - Os empreendedores prestadores de serviços, em geral profissionais liberais ou autônomos têm características específicas das demais empresas. Geralmente esse tipo de empresário possui uma operação muito enxuta, sendo que em muitas ocasiões as suas empresas são compostas por apenas o próprio profissional. Mas ainda assim, como em qualquer negócio, necessitam de um Contador.

Foi pensando nisso que os Contadores João Vinicius Petters, Maria Lucia Garcês e Luan Roberto Tavares decidiram inovar os serviços contábeis com um escritório de contabilidade focado em prestadores de serviços e com atendimento totalmente online: A SeeS Contabilidade Online, empresa localizada em Joinville, Santa Catarina atende hoje mais de 10 cidades em todo o Estado e planeja aumentar ainda mais a sua atuação no sul do País no ano de 2016.

A frase que define a essência da SeeS Contabilidade Online é "A inovação é a mudança que desperta novos valores" dita por Jamie Notter, especialista americano em gestão. Desde o início a SeeS vem trazendo novas perspectivas para o mercado contábil, aonde o contador deve ser um alicerce para a empresa, buscando otimizar recursos dos seus clientes.

"Trabalhamos todos os dias com prestadores de serviços. Ao longo do tempo conseguimos identificar quais as reais necessidades que este perfil de empreendedor possui. Com a inovação do escritório de contabilidade online o empreendedor pode deixar toda burocracia de lado e ter toda a contabilidade resolvida por profissionais focados no seu negócio com praticidade, segurança e economia. Isso é possível, porque utilizamos a tecnologia como forma de estreitar a distância da nossa empresa com os clientes e como alicerce para otimização de tempo. Temos também diversos canais de comunicação para que o cliente nunca fique sem retorno. Com isso o empreendedor ganha independência e mais tempo para se dedicar ao seu negócio com a vantagem da redução de custos fixos da sua empresa, pois devido ao nosso modelo de negócio conseguimos proporcionar valores de mensalidades contábeis mais atrativas. " Destaca Luan.

