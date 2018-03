Espanha sobe o salário mínimo para 2017 ? entenda os índices com o executivo Marcio Alaor

São Paulo--(DINO - 22 dez, 2016) -

No último dia dois de dezembro, o governo conservador da Espanha, de Mariano Rajoy, líder do Partido Popular (PP), anunciou um aumento de 8% no salário mínimo do pais para 2017 ? o valor passará de 764 para 825 euros por mês. O vice-presidente do Banco BMG, o executivo e empresário Marcio Alaor, informa que, de acordo com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), esse é o maior aumento dos últimos 30 anos.

Apenas para se ter uma ideia, o salário mínimo bruto dos países vizinhos é de 618 euros em Portugal e 1.467 na França. A medida foi uma exigência da oposição socialista para assim poder ser aprovado o teto de gastos previsto pelos conservadores. A ideia do governo também é reduzir o desemprego para um percentual de 12,8% em 2019 ? o índice espanhol nesse quesito é um dos mais altos na zona do euro. O ministro da economia, Luis de Guindos, disse que a projeção feita por eles é de alcançar essa taxa da população ativa até o final de 2019. Conforme um comunicado publicado, o governo acredita na criação de quase dois milhões de postos de trabalho entre os anos de 2016 e 2019". Marcio Alaor reporta que no final do terceiro trimestre, a porcentagem de desemprego estava em 18,9%.

Contudo, a condição já foi mais complicada, em 2013 o percentual esteve em 27%, por conta da crise iniciada em 2008. Se a meta do governo de reduzir o desemprego for realmente alcançada, traria de volta a situação que a Espanha vivia antes da crise, noticia o empresário Marcio Alaor.

