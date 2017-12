Especialista aponta as causas dos alagamentos em Embu das Artes Embu das Artes, SP--( DINO - 26 jan, 2017) - De acordo com o geólogo João Cristophe, "o agravamento dos fenômenos de inundações fluviais se deve, basicamente, ao fato de que a urbanização e o Plano Diretor não consideraram as características geológicas, geomorfológicas e geotécnicas do município".