Especialista dá dicas de como se destacar no comércio eletrônico

Com a presença cada vez maior da tecnologia na rotina das pessoas, a adesão ao e-commerce para atrair o público e promover produtos e serviços é quase inevitável. Grandes marcas já perceberam isso e vêm investindo fortemente nas plataformas digitais para se estabelecer definitivamente em um mundo que é, a cada dia mais virtual do que físico.

A opção vem se tornando uma boa saída para quem quer começar um novo negócio e também para grandes marcas, que se reinventam nas plataformas digitais, com retorno bastante satisfatório. A praticidade, conforto e preço proporcionados pelo comércio eletrônico são grandes atrativos tanto para quem compra quanto para quem vende. Prova disso é o crescimento apresentado pela atividade em 2016, que deve chegar a 8%, segundo relatório da Webshoppers, em parceria com a BigData Corp. e a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). A tendência acompanha também a sazonalidade do mercado, para as compras de final de ano, por exemplo, cerca de 20% do público afirma a pretensão de utilizar a internet, segundo pesquisa da Boa Vista SCPC.

Oferecer ao cliente uma experiência de compra diferenciada é o que vai garantir que a empresa não se torne apenas mais uma em meio a tantas opções. Ser acessível ao consumidor é um desses diferenciais, "A utilização de aparelhos mobile é cada vez maior, portanto a plataforma de venda precisa ser adaptável a diferentes aparelhos, do celular ao desktop" explica o publicitário e especialista em marketing digital, Marcelo Montone. Ainda, conforme o profissional, garantir um ambiente de compras atraente e fácil de manusear também colabora muito para o sucesso do negócio.

Outra dica é investir em SEO (Search Engine Optmization), uma vez que o e-commerce tem a possibilidade de abranger uma parcela muito maior de público, do que a loja física "para comprar, o cliente precisa conhecer o produto e para fazer com que a informação chegue a ele, nada melhor do que o SEO", afirma o especialista. Outra área que merece atenção é o fluxo de compras, de acordo com Montone, quanto mais rápido for o processo, maior a taxa de conversão.

Por fim, o profissional destaca dois pontos essenciais para qualquer empresa, a logística e o atendimento rápido "Ter o produto em estoque, cumprir prazos e atender com eficiência, buscando sempre solucionar dúvidas e eventuais problemas com rapidez é o que vai garantir a confiabilidade do negócio e fidelizar o cliente", conclui.

