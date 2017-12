Especialista dá sugestões de como ter mais dinheiro em 2017

São Paulo--(DINO - 05 jan, 2017) - Já estamos em um novo ano, e o Brasil inicia 2017 depois de dois consecutivos de quedas intensas. Especialistas acreditam que a soma das riquezas produzidas no país (PIB ? Produto Interno Bruto) deve aumentar e fechar o ano próximo de zero. O desemprego no país deve continuar subindo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego de 11,9% - de setembro a novembro de 2016 - foi a mais elevada desde o início da série, em 2012. Quase 12% da população economicamente ativa está desempregada no país.

Para 2017, a previsão dos especialistas é de o dólar também aumentar um pouco, mas os juros e a inflação devem cair. No entanto, a dívida dos Estados, reforma da Previdência, governo Michel Temer, revelações da Lava Jato, posse do presidente Donald Trump e as relações com o mundo e outras questões que envolvem a economia são incertezas para este ano. Para o povo brasileiro ficar livre de prejuízos e controlar suas economias, o especialista em Educação Financeira Uesley Lima, que também é Trader da Bolsa de Valores, recomenda uma boa educação financeira, apesar de o país apresentar baixo conhecimento dessa área. De acordo com a pesquisa global S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey,, o Brasil encontra-se na 74ª posição no nível de educação financeira do mundo.

Mas segundo o especialista Lima, se o brasileiro quiser, ele consegue driblar as incertezas do país e ainda poupar dinheiro em 2017. "Para ter dinheiro no futuro, é preciso focar no presente, na capacidade de economia atual. Essa é uma forma de planejar. Planeje-se e cumpra suas metas, ficando livre das dívidas", sugere. Livrar-se das dívidas é o primeiro passo que Lima recomenda a seguir. O segundo é aprender a economizar. "Aprenda a fazer economias mensalmente. Se você quer ganhar dinheiro, arregace as mangas e comece a poupar. Não tem segredo nisso", aconselha.

Pensando em ajudar pessoas a economizar e investir dinheiro, ganhar capital, além de outros benefícios que uma educação financeira pode gerar, Lima dedica grande parte de seu tempo organizando conteúdos sobre finanças, a fim de que o maior número de pessoas conheçam opções para fazer investimentos, bem como evitar o endividamento. Ele é cofundador do Grupo The One - empresa focada na educação financeira, visando ensinar as pessoas a operar na Bolsa de Valores, conhecer mais sobre o mercado financeiro, apontar boas opções de investimentos e dar dicas importantes de controle de finanças. O método de ensino criado pelo especialista tem feito a diferença para centenas de seus alunos.

