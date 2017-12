Especialista em Infertilidade Conjugal em São Paulo

Frequentemente as tentativas frustradas de gestação levam a ansiedade do casal culminando com ainda mais dificuldade de gravidez.

A gravidez é o resultado de diversos fatores: feminino, masculino, social, nutricional, auto imune entre outros e por isso o casal infértil deve passar por avaliação de uma equipe multidisciplinar com médico ginecologista e obstetra especializado em infertilidade, nutricionista e psicólogo é necessário que se investigue diversos fatores da vida do casal, tais como bem-estar físico e nutricional, doenças autoimunes, tipagem sanguínea do casal, profissão, aspectos religiosos, aspectos sociais que cercam o casal, doenças prévias entre muitos outros fatores que podem estar levando à dificuldade de gestação.

Muitas vezes com medidas simples como reposição de vitaminas, ou ainda atividade física, perda de peso ou dieta adequada conseguimos o sucesso desejado nem sempre é necessário realizar procedimentos caros e invasivos.

Mais importante do que a própria possibilidade de gestar é importante conseguir manter a gestação até o final e ter um bebê em casa saudável muitas vezes as pacientes têm histórias de perdas de gestação de repetição e com medidas relativamente fáceis de executar conseguimos manter a gravidez e ter sucesso no termino desse período.

Procure se informar, vá ao médico, converse com especialistas, procure tratamento adequado e individualizado as chances de sucesso são melhores quando contamos com profissionais qualificados e interessados em corrigir da melhor forma os problemas que causam infertilidade.

