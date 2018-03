Especialista explica como diferenciar um líder de um chefe

(DINO - 22 dez, 2016) - Apesar de muitas vezes serem empregadas como sinônimos, as palavras líder e chefe carregam diferenças bem marcantes. Dentro de uma organização, o chefe é aquele que manda e repassa determinada solicitação para o colaborador. Geralmente, não é muito aberto a conversas e nem permite contestações de suas ordens. Já o líder possui uma postura oposta. Ele inspira as pessoas e faz com que a equipe se sinta estimulada, com um modelo positivo a seguir. Está aberto a ideias e gosta de ouvir.

Segundo o presidente da Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC) e especialista em comportamento humano, Sulivan França, apesar das diferenças, os dois perfis podem acabar se completando e sendo positivos dentro de uma empresa. "O líder inspira por certos motivos. Da mesma forma, a posição autoritária do chefe tem suas razões. As características que levaram os dois para caminhos tão diferentes no que diz respeito a uma mesma função são parte de cada personalidade e, principalmente, estão relacionadas à estruturação da carreira do profissional", explica.

França destaca que há fatores psicológicos ligados às vivências e experiências do indivíduo que podem determinar o tipo de gestor. "É inato. A pessoa não escolhe ser um chefe autoritário ou um líder inspirador. Porém, quando há vontade para mudar posturas, há formas de trabalhar em cima desse objetivo. É possível e em curto prazo", garante.

Um dos caminhos, segundo ele, é o autoconhecimento. "Guiar a si e lidar com a própria personalidade não é nada fácil, mas conquistar essas características é essencial para um líder, pois atrai o respeito das pessoas. Além disso, é preciso desenvolver o espírito de equipe e trabalhar o relacionamento interpessoal. São caminhos simples para um bom começo", destaca França.