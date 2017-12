Estadão e ReachLocal firmam aliança e passam a liderar marketing digital para PMEs no Brasil

Empresa do grupo Gannett, proprietário do USA Today e de mais de 200 jornais e sites de notícia no mundo, vê grande potencial de crescimento com parceiro de mídia brasileiro a partir de novos modelos de negócios São Paulo, 04 de janeiro de 2017 - A Planeta Digital, empresa do Grupo Estado com mais de 30 anos de mercado que oferece soluções de marketing digital para micro e pequenas empresas, e a ReachLocal, empresa do grupo americano Gannett, proprietário do USA Today e de mais de 200 sites de notícias no mundo, acabam de firmar uma aliança estratégica que as torna líderes em marketing digital no atendimento a pequenas e médias empresas no Brasil. Com essa aliança, os clientes da Planeta Digital passam a ser atendidos pela ReachLocal. A aliança integrará a oferta das duas empresas que passarão a oferecer sites mais inteligentes além da plataforma otimizadora de anúncios online, ReachSearch, premiada pelo Google como a melhor em qualidade de campanhas. A parceria trará também ferramentas da próxima geração de SEO, Facebook e o ReachEdge, painel de controle de campanhas digitais que permite monitorar e analisar os resultados e performance facilitando o ajuste de estratégias. A base de clientes das duas empresas, que hoje gira em torno de seis mil PMEs, deverá crescer 30% no primeiro ano de operação após a aliança. "Para o mercado brasileiro, é um grande avanço passar a contar com esses novos serviços. Há 30 anos, oferecemos serviço de marketing para pequenas e médias empresas, ajudando-as a gerar mais negócios a partir de ferramentas de comunicação. Mas agora as oportunidades serão muito maiores, e é uma honra alinharmo-nos à ReachLocal no Brasil", afirma Francisco Mesquita, diretor-presidente do Grupo Estado. A aliança reforça a tradicional proximidade do Estadão com o segmento de anunciantes PMEs, que agora poderão acelerar o crescimento de seus negócios com a utilização das tecnologias de marketing digital mais avançadas do mundo como a plataforma ReachLocal. Fundada em 2004, com sede na Califórnia, a ReachLocal é líder mundial em soluções tecnológicas de marketing online. A empresa com atuação global possui consultores de marketing digital locais e profissionais de serviços em suas operações próprias nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Japão, Polônia, República Checa, Eslováquia, Brasil e México. Atende mais de 20 mil clientes e desenvolve atualmente cerca de 30 mil campanhas no mundo. Para José Geraldo de Barros Coscelli, CEO da ReachLocal América Latina, a aliança com a Planeta Digital deverá facilitar e aumentar a performance das campanhas online dos empreendedores brasileiros que vêm cada vez mais conquistando receitas a partir de suas estratégias digitais. "Juntos vamos reinventar as fontes de receitas a partir de novos modelos de negócios, integração de audiência, targeting, união de online e off-line e as diversas plataformas digitais", afirma o executivo. A ReachLocal é uma empresa do grupo Gannett - um dos principais players de publicações locais nos EUA e Reino Unido. Para se ter uma ideia do tamanho negócio, a Gannett se conecta diariamente a uma população digital maior do que as bases de Netflix, CBSnews.com, New York Times Digital, BuzzFeed, Huffington Post e WashingtonPost.com. Sua base representa 40% da população digital dos EUA com mais de 100 sites de notícias locais, mais de 4 mil jornalistas e mais de 100 milhões de usuários únicos por mês. Sobre a ReachLocal A ReachLocal é uma empresa global que desenvolveu uma tecnologia exclusiva de marketing digital para aumentar a performance das campanhas online através da mensuração dos mais diversos canais de comunicação e aumentar os resultados de vendas para empresas de todos os portes. A plataforma pode ser utilizada por agências de publicidade, comunicação e por empresas que queiram aumentar a sua performance em vendas. Presente no Brasil desde 2012, a ReachLocal conta com mil clientes ativos. A filial brasileira é também a responsável pela expansão da empresa na América Latina. Fundada em 2004, nos Estados Unidos, com operações próprias no Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Holanda, Japão, Polônia, República Checa e Eslováquia e representação no Argentina, Chile e na Colômbia. Hoje são mais de 2000 funcionários que atendem cerca de 20 mil clientes e geram mais de 30 mil campanhas digitais ativas em todo o mundo.