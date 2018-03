Estados Unidos prorrogam o Programa de Vistos para Investidores (EB-5), sem mudanças, até abril de 2017

São Paulo--(DINO - 20 dez, 2016) - O Senado Americano aprovou, na última sexta-feira (09/12), a extensão do Programa de Vistos EB-5, sem alterações, até o dia 28 de abril de 2017. A "resolução de continuidade" foi aprovada como parte de um pacote orçamentário mais amplo, incluindo outros programas financiados pelo governo federal americano.

Para os interessados em imigrar para os EUA e obter o Green Card, por meio de investimentos através do Programa de Vistos EB-5, este novo prazo cria uma nova janela de oportunidade. "A cada extensão de curto prazo há um aumento do número de novas petições, por receio de que o Programa não seja renovado ou sofra alterações menos favoráveis, como o esperado aumento do valor de investimento mínimo, hoje em US$ 500 mil, explica Fernando Mello, sócio diretor do InterManagement Group ? IMG.

Entre janeiro e abril de 2017, o congresso deverá retomar as discussões a respeito da reforma e melhorias para o Programa EB-5, propostas por vários stakeholders (empreendedores, advogados, associações e o DHS (Department of Homeland Security). Dentre as propostas estão:

? Aumento do valor do investimento mínimo

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

? Revisão dos critérios de aprovação e incentivo de projetos em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico (TEA - Targeted Employment Areas)

? Revisão dos requisitos para aprovação e continuidade de Centros Regionais

? Redução dos prazos de processamento e concessão dos Green Cards

? Maior supervisão e fiscalização pela SEC ? Securities Exchange Commission - e outras entidades

"Isso não significa que até abril eventuais mudanças sejam adotadas, pois estas discussões já vêm ocorrendo há vários anos, enfatiza Mello, acrescentando: "Embora atualmente haja um consenso maior, alguns pontos fundamentais continuam em aberto. Não há como prever exatamente o que vai acontecer, por isso, aconselhamos os interessados a não perder tempo, uma vez que as regras podem mudar a qualquer momento", alerta o diretor do IMG. "Este é um dos melhores programas de imigração por investimento do mundo e também a forma mais rápida, segura e cômoda de se obter o Green Card, com exceção da via por parentesco direto", lembra Fernando Mello.

Os brasileiros têm utilizado cada vez mais este caminho para garantir a residência permanente nos EUA (Green Card), embora os números ainda sejam relativamente pequenos, em relação ao resto do mundo. Em 2016, foram emitidos 150 Vistos EB-5 para brasileiros, contra apenas 34, em 2015. Um crescimento que revela o interesse crescente do brasileiro em imigrar para os Estados Unidos, em busca de uma economia com mais oportunidades.

SOBRE O IMG

Com dez anos de atuação na área de Consultoria de Negócios e Investimentos, e escritórios em São Paulo e Miami/Fort Lauderdale, o IMG - InterManagement Group - conta com time de associados experts, com vasta experiência executiva internacional, nos mais diversos setores da economia. O perfil dos clientes do IMG são pessoas físicas ou jurídicas, que desejem investir ou desenvolver negócios e operações no Brasil ou nos EUA, ou que já tenham investimentos e negócios nestes países e busquem apoio especializado para otimizá-los. Para informações extras acesse: www.intermanagement-group.com

Informações à Imprensa: MarkeThings Comunicação & Eventos

Alice Bugarib ? alice@markethings.com.br ? (11) 5180.9906

Luciana Albernaz ? luciana@markethings.com.br ? (11) 9.9750.8865