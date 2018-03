PORTLAND, Oregon, 13 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Agile Alliance anunciou hoje que estão abertas agora as inscrições para a Conferência Internacional AGILE2017. O evento, programado para o período de 7 a 11 de agosto de 2017 em Orlando, Flórida, é a maior reunião global de Agilistas e é reconhecido como o principal evento mundial para o avanço das práticas Agile.

"Este é o mais importante evento do ano para os Agilistas praticantes", disse Tricia Broderick, presidente da conferência AGILE2017. "Com mais de 250 sessões, esta conferência oferece a maior oportunidade para aprender habilidades e técnicas de última geração, as quais podem ser imediatamente utilizadas para obter sucesso no trabalho. Essa é uma chance inigualável de participar no avanço global da Agile. O impressionante número de interessantes sessões e discussões irá encorajá-lo e motivá-lo a melhorar o mundo do desenvolvimento de softwares".

A AGILE2017 marcará o 16o. ano em que a Agile Alliance realiza a conferência internacional. Depois de termos obtido capacidade máxima no ano passado, as inscrições estão limitadas a 2.500 participantes. Mais de 250 sessões serão apresentadas por especialistas de classe mundial e líderes de pensamento do espaço Agile para participantes de mais de 40 países.

Os participantes da conferência são encorajados a se inscreverem e fazerem as reservas de hotel antecipadamente. Um número limitado de inscrições super antecipadas (Super Early Bird) estão disponíveis para os membros da Agile Alliance por ordem de chegada, proporcionando um desconto de US$ 750 sobre o valor da taxa de inscrição dos participantes não membros.

Para mais informações e inscrições, visite o Web Site da conferência.

Sobre a Agile Alliance

A Agile Alliance é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a promover os conceitos de desenvolvimento de softwares da Agile, conforme descrito no Manifesto da Agile. Com mais de 35.000 membros e assinantes em todo o mundo, a Agile Alliance se guia pelos princípios das metodologias da Agile e pelo valor disponibilizado a desenvolvedores, organizações e usuários finais. A Agile Alliance organiza e apoia eventos que reúnem a comunidade da Agile em escala mundial. A Conferência AGILE2017 será realizada de 7 a 11 de agosto de 2017 em Orlando, na Flórida.

Contato com, a mídia

Pam Dyer

Chefe de Marketing, Agile Alliance

+1 971.204.8989

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/448125/Agile_Alliance_Logo.jpg

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/estao-abertas-agora-as-inscricoes-para-a-conferencia-internacional-agile2017-300376435.html

FONTE Agile Alliance