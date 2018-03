Estilo e bom gosto: o vintage invade a decoração de casas e comércios

Atibaia - SP--(DINO - 27 dez, 2016) - Este estilo está conquistando cada vez mais adeptos. É muito comum entrar em um comércio como restaurantes e barbearias e se deparar com uma decoração vintage, ou seja, com móveis antigos e se pegar imaginando esta decoração na sua casa. Quando entramos em um ambiente como estes, voltamos ao passado e mesmo que não viveu algumas épocas, sente o clima de nostalgia e charmoso.

A preferência são os móveis clássicos , com tons apagados e neutros como um amarelo, rosa, dourado e branco. Sua forma é arredondada e com detalhes que apenas os móveis de antigamente podem proporcionar.

O estilo vintage na sua casa

Ter a sua própria releitura do passado na sua casa ou em apenas um cômodo pode ser considerado um hobbie, ou então, contrate um designer de interiores para te ajudar a decorar a sua casa.

Procure não exagerar e criar o próprio cenário do passado, mesmo não exista uma regra para transformar a sua decoração, é importante ter um equilíbrio e principalmente, bom senso. Elementos como gaiolas, castiçais, cabideiros, cômodas, espelhos e entre outros elementos podem deixar o ambiente com um toque de personalidade e levar de volta para o passado com a sua decoração.

Algumas pessoas conseguem alguns objetos dentro da própria família, são verdadeiras heranças e móveis com durabilidade bem maior que os móveis atuais. Caso estes móveis apresentam algum desgaste, você pode pedir para um especialista reformar e deixá-lo como novo, ou então até escolher outras cores para combinar com as características do dono.

Se preferir comprar este tipo de móvel, garimpe bem, empresas como a SOS Móveis Antigos possui um grande acervo de móveis e com certeza irá encontrar o que está procurando e até objetos que não imaginava que poderiam fazer parte do seu decór.

Uma peça vintage pode ficar mais harmonioso caso acrescente outros elementos atuais, principalmente se você estiver pensando em decorar apenas um ambiente ou parede com este estilo retrô predominante. Utilize arranjo de flores em garrafinha para dar aquele toque final.

Website: http://www.sosmoveisantigos.com.br/