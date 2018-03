Estímulos ao lazer no ambiente corporativo contribuem para o engajamento e criatividade dos colaboradores

(DINO - 13 dez, 2016) - Cada vez mais as organizações estão em busca de formas inovadoras de atrair bons profissionais, mantê-los engajados e reter esses talentos nas empresas, em um mercado marcado por tanta competividade. O estímulo ao lazer dentro do trabalho e um ambiente mais humanizado pode contribuir para esse maior engajamento e ainda estimular a criatividade, entre outras habilidades.

Para a especialista em Engajamento da área de Recursos Humanos da ValeCard, Larissa Mendes Fernandes Borges, criar no espaço corporativo vivências de lazer é uma opção eficaz que faz o colaborador se sentir mais acolhido, convivendo em um ambiente mais harmonioso, menos estressante, que incentiva a criatividade e o relacionamento interpessoal entre os colaboradores da empresa.

Desenvolvendo habilidades

De acordo com Larissa Mendes, os adultos se desenvolvem mais quando estão em um ambiente familiar, ou seja, quando se sentem pertencentes a um determinado grupo e/ou organização. "Os adultos têm seus valores, crenças e bagagens que em determinadas situações podem levá-los a serem mais resistentes em alguns processos de mudança. Por isso, as atividades lúdicas são importantes para quebrar esse sentimento e proporcionar maiores chances de desenvolvimento", explica a especialista.

Por meio das atividades lúdicas é possível desenvolver a criatividade, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe, a comunicação, a habilidade de lidar com imprevistos, além de trabalhar a negociação e, até mesmo, a visão sistêmica do negócio, enumera Larissa Mendes.

Papel do RH

É muito importante que o RH da empresa tenha um olhar estratégico para saber quais os tipos de atividade de lazer a cultura da companhia permite implantar. "É extremamente relevante conhecer a maturidade dos colaboradores e ter, de forma clara, quais os objetivos que a empresa busca com a implantação desses benefícios", afirma a especialista. Com esse cenário bem definido, fica mais fácil discernir as melhores atividades que podem ser desenvolvidas pela organização.

5 dicas para estimular a criatividade

Larissa Mendes destaca ações que podem ser implantadas no cotidiano das empresas, e que trazem impactos positivos no clima da organização e contribuem para o desenvolvimento de importantes habilidades nos colaboradores:

1. Canal de endomarketing: a ferramenta ajuda a organização a ter uma comunicação eficaz e coerente com as estratégias do negócio;

2. Treinamento de integração: a ação faz com que o novo colaborador se sinta acolhido pela nova equipe de trabalho e, além disso, é um momento de suma importância para alinhar as expectativas e conhecer a cultura da organização.

3. Calendário de ações voltadas para a qualidade de vida: as organizações que criam programas para melhorar as condições do ambiente de trabalho, aumentar a saúde do colaborador e reforçar a segurança do espaço físico, têm resultados ótimos quanto ao aumento de produtividade e engajamento da equipe.

4. Divulgar as conquistas de cada área: o simples fato de reconhecer uma meta alcançada proporciona um sentimento de gratificação e engaja as pessoas a continuarem realizando um trabalho de excelência.

5. Integrar e incluir a família do colaborador: desenvolver ações como Dia das Crianças, Dia dos Pais, das Mães, entre outras, mostra que a organização entende o quão a família é importante para o sucesso do colaborador.

Sobre a ValeCard

