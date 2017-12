EuQueroInvestir cresce quatro vezes na crise com assessoria financeira didática e segura para investimentos

A resposta é manter as coisas simples. Foi desta forma que hoje se destaca o portal EuQueroInvestir ? agente de investimentos ligada à XP Investimentos, maior corretora do Brasil -, que atendeu à necessidade de se preencher, no âmbito do mercado de capitais nacional, a ausência de um veículo de formação de fácil acesso pelo público em geral.

Na prática, são mostrados - da forma mais profunda e detalhada possível ? os mecanismos e características de funcionamento das principais modalidades de valores mobiliários de renda fixa transacionados no Brasil, porém tudo isso com uma linguagem muito acessível ao investidor, mesmo iniciante.

Crescimento

Atualmente, EuQueroInvestir tornou-se um dos maiores portais sobre investimentos em valores mobiliários de renda fixa do Brasil, alcançando mais de 150 mil unique visitors (usuários únicos) por mês. A newsletter já tem 95 mil assinaturas e faz dois envios semanais de informações.

No ano passado, a EuQueroInvestir cresceu quatro vezes em relação a 2015 ? passou de R$ 115 milhões para R$ 475 milhões sob assessoramento financeiro. Para 2017, a meta é captar em média R$ 40 milhões e atingir R$ 1,2 bilhão sob assessoramento.

Estas pessoas que buscam informações no portal têm à disposição ferramentas diversas que facilitam o monitoramento da performance de suas aplicações, tais como comparador de fundos, calculadora de investimentos, mapa de risco e retorno e monitor de fluxo financeiro.

Além de toda essa informação, o investidor pode contar também com um atendimento personalizado. Ressalta-se ainda a possibilidade de acessar investimentos de muitos bancos de um só lugar, que é o grande diferencial do EuQueroInvestir, pois a empresa não está ligada a uma só instituição.

O objetivo é ajudar os investidores a melhorar a rentabilidade de seus investimentos. Na prática, ao se cadastrar no site, o cliente terá à disposição os segredos e atalhos para encontrar os melhores investimentos, utilizando ferramentas gratuitas, como o comparador de fundos ou através de assessoria em investimentos.

Os destaques da assessoria financeira prestada pela EuQueroInvestir ficam para os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e negociados por meio do Programa do Tesouro Direto; Certificados de Depósito Bancários, nas espécies pré e pós-fixadas; Letras de Crédito Imobiliário - LCIs; Letras de Crédito do Agronegócio - LCAs; Letras de Câmbio - LCs; e quotas de Fundo de Investimento, nas espécies DI, long & short e multiestratégia, entre outras, sem prejuízo do detalhamento técnico de outras modalidades de valores mobiliários em renda fixa.

O site está sob o comando de Juliano Avila Custodio, um especialista financeiro com passagens por empresas de porte como Banrisul, Ambev e XP Investimentos.

"Podemos procurar e selecionar o que há de melhor em cada instituição financeira, entregando o melhor resultado para nossos clientes. E ele não pagará nada a mais por isso, quem nos comissiona são os bancos e gestoras. Nesta relação, somos responsáveis pelo atendimento ao cliente, compreensão de suas necessidades e apresentação de fundos adequados ao seu perfil", explica Juliano.

