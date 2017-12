Eutelsat amplia a oferta de conteúdos Ultra HD com o lançamento de dois novos canais segmentados

LAS VEGAS & PARIS--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -

Um dia antes da Las Vegas Consumer Electronics Show, feira voltada para o mercado de produtos eletrônicos e novas tecnologias onde o Ultra HD mostra que será uma tendência a ser seguida, a Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) anuncia o lançamento de dois novos canais Ultra HD no satélite HOTBIRD. O novo canal Ultra HD da Fashion TV, o FTV UHD, e o Travelxp 4K, primeiro canal de viagem 4K do mundo, fecharam contratos com a Eutelsat e ampliarão a penetração do HOTBIRD nas redes de cabo e IPTV pela Europa, Oriente Médio e Norte da África. Uma linha Ultra HD de rápido crescimento

O FTV UHD teve sua estreia no HOTBIRD no dia 23 de dezembro, enquanto o canal Travelxp 4K começará a ser transmitido em janeiro deste ano. Os dois canais selecionaram a codificação HEVC com 10 bits de profundidade de cor (um bilhão de cores), a 50 frames por segundo. Viagem e moda: conteúdos visualmente deslumbrantes mostrando o Ultra HD da melhor forma

A Fashion TV é uma marca conhecida por seu estilo único, cosmopolita e moderno. O canal FTV UHD é uma extensão do Fashion TV e terá conteúdos relacionados a moda, tendências e estilo de vida em uma programação original com uma qualidade de imagem excepcional.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Michel Adam Lisowski, CEO da FTV UHD, comentou: "Desde o lançamento do nosso primeiro canal especializado em moda em um satélite da Eutelsat em 1997, desenvolvemos uma marca única e abrangente com alta qualidade de transmissão. Demos o salto para a alta definição dez anos depois do lançamento do nosso primeiro canal digital dentro da frota de satélites da Eutelsat. Hoje, estamos ansiosos para seguir com o nosso compromisso em oferecer imagens excepcionais dos últimos eventos de moda que acontecem ao redor do mundo, com o maior padrão de qualidade de transmissão por meio de um canal Ultra HD para as todas as residências atendidas pelo satélite HOTBIRD da Eutelsat".

Disponível em sete línguas, o Travelxp 4K contém centenas de horas dos melhores programas de viagem filmados ao redor do mundo. O canal 4K segue o sucesso do canal Travelxp HD, que oferece produções 100% originais em uma programação premium com programas de viagem e estilo de vida distribuídos para mais de 50 milhões de residências ao redor do mundo. O canal transmitirá em 10 bits REC 2020 usando o novo padrão HDR (sigla em inglês de High Dynamic Range) desenvolvido pela BBC e NHK que cria imagens mais ricas e dinâmicas ao aumentar a taxa de contraste entre as áreas mais claras e as mais escuras da tela, além de expandir o volume das cores exibidas. O padrão usa a tecnologia HLG (sigla em inglês de Hybrid Log-Gamma), permitindo que monitores Standard Dynamic (SDR) decodifiquem o padrão HDR.

Segundo Prashant Chothani, CEO do Travelxp 4K: "O Travelxp 4K é sobre trazer o mundo para as residências em uma resolução deslumbrante. Os 10 bits REC 2020 com HLG, HDR tornarão a experiência de assistir ao canal ainda mais imersiva e vívida. O 4K não é apenas sobre ter mais pixels, e sim pixels melhores. Estamos orgulhosos de consolidar nossa parceria com a Eutelsat e de nos beneficiar do vasto conhecimento que a companhia tem em transmissão HD. Entrar noHOTBIRD e ter acesso a um enorme contingente de consumidores e com diversidade étnica é um passo natural e que acelerará a penetração do canal Travelxp 4K nos lares de toda Europa, Norte da África e Oriente Médio. "

Michel Azibert, Diretor Comercial e de Desenvolvimento da Eutelsat, conclui: "O lançamento dos canais FTV UHD e Travelxp 4K é uma evidência do movimento dos produtores de conteúdo para o Ultra HD. A confiança que os nossos parceiros têm na Eutelsat reflete nosso compromisso em entregar serviços que garantem uma rica e incomparável experiência Ultra HD para os expectadores. Estamos orgulhosos em apoiar esses canais e estamos ansiosos para acelerar sua distribuição em toda a região".

Como receber os canais FTV UHD e Travelxp 4K on HOTBIRD (13º Leste) FTV UHD Frequência: 12539 MHz Polarização horizontal DVB-S2, 8PSK, FEC 5/6

Taxa de símbolos: 30000 Travelxp 4K Frequência: 10727 MHz Polarização horizontal DVB-S2 8PSK, FEC 3/4 Taxa de símbolos: 30000

Canal transmitido com HDR (sigla em inglês para High Dynamic Range) e HLG (sigla em inglês para Hybrid Log Gamma) Sobre a Eutelsat Communications Estabelecida em 1977, a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, código ISIN: FR0010221234) é uma das maiores operadoras de satélites de comunicação do mundo. A empresa mantém uma frota de 39 satélites e atende clientes que incluem radiodifusores (TV aberta), operadoras de TV paga, provedores de serviços de Internet, dados e vídeos, empresas e agências governamentais. Os satélites da Eutelsat têm cobertura total na Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Pacífico e nas Américas, permitindo que comunicações de vídeo, dados, banda larga e de governos sejam realizadas de modo independente por seus próprios usuários. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicação ao redor do mundo, a Eutelsat tem uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 37 países que são especialistas em suas áreas e que trabalham com seus clientes para fornecer a mais alta qualidade de serviço.

Para mais informações sobre a Eutelsat, visite www.eutelsat.com Sobre o Fashiontv"s FTVUHD Durante os últimos 20 anos, a fashiontv, uma empresa privada com escritórios em Paris, Milão, Viena e toda a Ásia, desenvolveu uma marca mundial com seu lema: Eu amo o fashiontv e eu vejo primeiro no ftv. A Ftv alavancou sua marca com aplicações para OTT, mídias sociais, celulares e smart TVs para hotéis, cafés e bebidas, além de outros produtos e serviços de moda. Para mais informações, visite: www.ftv.com

Divulgação e contato de imprensa: www.info.ftv.com Sobre o Travelxp 4K O Travelxp 4K é uma iniciativa da Celebrities Management Private Limited, uma empresa privada indiana com interesses em emissoras, publicidade, consultora de mídia, entre outros serviços relacionados. A empresa opera sete canais de satélites pelo mundo através das empresas do grupo.

Mais informações disponíveis em: www.travelxp.tvv

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170104006011/pt/ Contato: Imprensa Eutelsat Communications Christina Darvasi, Tel: + 52 55 2629 5847 cdarvasi@eutelsat.com ou fashiontv michal@ftv.com ou Imprensa: Travelxp 4K Trishala Maheshwari, Tel: +91 9820133783

trishala.maheshwari@travelxp.tv Fonte: BUSINESS WIRE