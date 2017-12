Evento sobre novas tecnologias para diagnóstico e tratamento de câncer terá presença de médico renomado mundialmente

Além da presença do dr. José Leite, médico nuclear e coordenador do serviço de PET/CT da CDPI, que abrirá o simpósio e discutirá o papel da medicina nuclear contemporânea no tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, o evento também contará com a participação do renomado dr. Paolo Castellucci, membro do Conselho da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear (EANMMI) e professor sênior do Centro de PET e Medicina Nuclear da Universidade de Bolonha, na Itália. Com mais de cem trabalhos relacionados com a PET publicados no mundo, o médico nuclear é um dos profissionais de maior renome na área e falará sobre dois assuntos durante o evento: aplicações clínicas de PET-CT com peptídeos DOTA-Ga 68 e evidências atuais do uso clínico da PET-CT com PSMA-Ga 68 no câncer de próstata.

"A PET-CT integra as melhores clínicas e laboratórios do mundo e, para nós, é um orgulho poder disponibilizar uma tecnologia de ponta tão promissora para os nossos pacientes do Rio de Janeiro. Além de ser segura e indolor, ela é capaz de detectar vários tipos de câncer de forma precoce, o que contribui muito para a recuperação e o bem-estar do paciente", explica o dr. José Leite.

O evento, que será realizado das 8h30 às 13h, também será aberto pelo dr. Romeu Côrtes Domingues, radiologista e presidente do Conselho DASA. As vagas são limitadas e, para fazer a inscrição, ligue para o número (21) 3500-2291, de segunda a sexta, entre 9h e 17h.

Serviço:

Simpósio Alta/CDPI de PET-CT com Gálio-68: Hot Topics.

Dia: 28/1.

Horário: das 8h30 às 13h.

Local: Salão Rio de Janeiro do Copacabana Palace (Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro).

Website: http://www.altadiagnosticos.com.br/