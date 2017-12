Evite erros: conheça os sete pecados capitais no Marketing Digital ( DINO - 31 jan, 2017) - O mercado brasileiro vive um momento de transição da comunicação corporativa, baseada em assessoria de imprensa com pitadas de redes sociais, e o Marketing Digital tem papel fundamental nessa transformação. Nessa fase de experimentação, erros acontecem e fazem parte do processo de aprendizado na criação de uma cultura corporativa com foco em resultados e engajamento. No entanto, alguns pontos merecem atenção para que não se tornem falhas. Veja abaixo os sete pecados capitais que não podem ser cometidos no Marketing Digital: