Experiência global ajuda clientes de óleo e gás a gerenciar mercado difícil, planejar crescimen

A companhia também anunciou que Dave Hile foi nomeado Diretor do Programa de Gerenciamento de Clientes para Óleo e Gás nas Américas, responsável por estreitar as relações de negócios existentes e promover novas soluções para clientes na região.

As nomeações acontecem num período no qual produtores de óleo e gás se concentram no uso de soluções de tecnologia avançada, serviços específicos de gestão de programas e foco renovado na área de eficiência para otimizar rendimentos num mercado difícil, de acordo com as 2016 Diretrizes Estratégicas: Relatório da Indústria de Gás Natural. Esse foco interno é equilibrado, segundo o relatório, pelo otimismo da expectativa de recuperação do mercado à medida que o gás natural aumenta em importância no portfólio de fontes de geração de energia.

"Mary, Joe e Dave agregam uma experiência global sólida e visões únicas que ajudarão a guiar os clientes à curto prazo enquanto formam seus planos para o futuro", disse John George, Vice-Presidente e Diretor de Óleo e Gás da Black & Veatch nas Américas. "Cada um será responsável por regiões distintas ou partes do mercado, mas eles compartilham o objetivo comum de criar inovações e valor agregado neste momento único para a indústria".

Mary Bloom supervisionará o desenvolvimento nos EUA e no Canadá, com foco nos serviços completos de engenharia, procura e construção (EPC). Sua formação inclui mais de 30 anos de experiências diversificadas nas áreas técnica, executiva e internacional, principalmente nos setores de produção e fornecimento de energia. Ela trabalhou nos Estados Unidos, Japão e Holanda e realizou negócios em mais de 15 países.

Joe Farach supervisionará o desenvolvimento nos principais mercados da América Latina e do Caribe, com foco nas soluções de Óleo e Gás da Black & Veatch. Ele tem mais de 30 anos em operações multi-planta, desenvolvimento de projetos, e fusões e aquisições nas indústrias de processo e fabricação de equipamentos. Ele viveu e trabalhou no Brasil, México e Venezuela e realizou negócios em mais de 40 outros países.

Com mais de 36 anos de experiência, Dave Hile tem extenso conhecimento em gerenciamento de clientes, projetos EPC e de concepção-construção, e experiência significativa com responsabilidade de ganhos e perdas em programas de grande porte e tecnicamente complexos de EPC e concepção-construção. Sua experiência também inclui planejamento estratégico e de negócios, segurança, operações, fabricação e construção.

Sobre Black & Veatch

A Black & Veatch é líder mundial na construção de infraestruturas humanas essenciais de Energia, Água, Telecomunicações e Serviços Governamentais. Desde 1915, ajudamos nossos clientes a melhorar a qualidade de vida de pessoas em mais de 100 países através de consultoria, engenharia, construção, operações e gerenciamento de programas. Nossas receitas em 2015 foram de US$3 bilhões. Siga-nos no www.bv.com e nos meios de comunicação social.

Informações para contato com a mídia: CHRISTOPHER CLARK / +1 913-458-2778 P / +1 816-674-0572 M / ClarkCA@bv.com ACESSO 24 HORAS DA MEDIA / +1 866-496-9149