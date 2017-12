Expo 2020 Dubai lança Expo Live: Um programa de inovação e parceria para o bem social

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE-DINO - 16 jan, 2017) -

A Expo 2020 Dubai completou hoje a primeira instalação pública do seu programa Expo Live de US$ 100 milhões para ajudar a financiar, acelerar e promover projetos criativos que melhorarão a vida das pessoas e a preservação do nosso planeta.

Os organizadores destacaram não ter ideia de onde as propostas de sucesso surgirão, entendendo que soluções inovadoras para todos podem vir de qualquer lugar.

A Expo Live implementará uma combinação de programas, desafios e eventos de compartilhamento de conhecimento no período que antecede a Exposição Mundial de 2020, com foco nos motivadores universais de progresso ? oportunidade, mobilidade e sustentabilidade ? que são os temas principais da Expo 2020 Dubai.

Os programas incluem Subsídios a inovações de impacto, Subsídios à inovação e exposição de melhores práticas, Desafios à inovação e o Programa para a juventude.

O Subsídio a inovações de impacto, o principal programa da Expo Live, é o primeiro a abrir sua Chamada para Apresentação de Propostas semestral de 2017, começando hoje e por 60 dias, até 15 de março de 2017.

A Expo Live será o próximo grande programa na história registrada das Exposições Mundiais a servir como catalisador para a inovação e o progresso, ao ajudar a empoderar pessoas com capacidade de resolver problemas na região e no mundo, por meio de financiamento, aceleração e promoção de soluções criativas para desafios globais.

Além disso, a natureza aberta e inclusiva da Expo Live demonstra a inclusividade das Exposições Mundiais, uma vez que são abertas a indivíduos e organizações de todo o mundo, independentemente de seu histórico, recursos ou condição social.

Os inscritos com projetos demonstráveis são convidados a completar o processo de registro em www.expo2020dubai.ae/expolive e enviar um breve resumo explicando o desafio que estão enfrentando e a solução proposta.

