Expo Casamento Espetacular acontece em novembro no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - SP--(DINO - 27 set, 2016) - Quem procura um casamento dos sonhos e faz questão de planejar todos os detalhes na hora do "sim" não pode deixar de visitar a 8ª edição da Expo Casamento Espetacular. Já consagrada entre as noivas cariocas, o evento acontece entre os dias 18 e 20 de novembro, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. O evento reunirá mais de 350 expositores ligados a casamentos e deve movimentar mais de R$ 2,5 milhões em negócios. A entrada custará apenas 1kg de alimento não perecível que será revertida para uma instituição de caridade. A feira inicia às 13h e vai até às 22h.

A Expo Casamento Espetacular tem a expectativa de receber, aproximadamente, 30 mil pessoas, nos três dias e é uma oportunidade para os casais que estão planejando a cerimônia encontrar tendências em moda, gastronomia, decoração, fotografia, vídeo, maquiagem e cabelo, bufê e bolos para casamentos. A novidade nos casamentos é a presença de serviços de food bike, que também estarão na feira.

Além dos estandes dos expositores, quem visitar o evento poderá conferir desfiles de vestidos de noivas e apresentações musicais. Entre os destaques desta edição também está a Pretto Chocolates, trazendo lançamentos e tendências de doces pesquisadas e estudados até em grandes eventos, como o Salão do Chocolate de Paris e de Londres.

Lembrando que, os visitantes terão direito a descontos nos serviços fechados na própria feira. Em breve, a organização informará uma novidade nunca vista em nenhuma outra feira de noivas do Brasil.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail comercial@casar-rj.com.br ou por meio do site http://www.exposespetaculares.com.br/.

Expo Festas Espetaculares

Pela primeira vez, o Rio de Janeiro recebe uma feira específica para o mercado de festas infantil e teen: a Expo Festas Espetaculares. Realizada simultaneamente com a feira de noivas, o evento é voltado para o público infantil e contará com cerca de 150 expositores, dos mais variados segmentos, como buffets, decoração, animadores de festa, fotografia, doces e bolo. O acesso será pela mesma entrada da feira principal e com o mesmo ingresso social.

SERVIÇO

Expo Casamento Espetacular e Expo Festas Espetaculares

Quando: 18 a 20 de novembro

Horário: das 13h às 22h

Local: Centro de Convenções SulAmérica ? Salão de Exposições/Salão Nobre

Endereço: Av. Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova - Centro - Rio de Janeiro ? RJ

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Website: http://www.exposespetaculares.com.br/