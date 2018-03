Fábio Costa conta busca pelo amor em romance "O Amor de uma Vida"

Rio de Janeiro, Rj--(DINO - 15 dez, 2016) - O Amor de uma Vida, de Fábio Costa, conta a história de Paulo Henrique, um "sujeito comum", como ele próprio costuma se definir. Para algumas pessoas, o que dá sentido à vida é o dinheiro, para outras, a fé ? para Paulo, é o amor. Assim, o que ele sente falta em sua vida é, justamente, de alguém para compartilhar momentos que o façam se sentir um homem especial.

Como o destino prega peças, Paulo Henrique, que sempre se encontra à mercê do que as pessoas esperam dele, acaba se vendo em um momento bastante inusitado de sua vida: Dividido entre duas mulheres ? Gabriela, doce e romântica, e Flávia, independente e cheia de atitude ? é hora de tomar as rédeas da sua própria vida.

Através de uma linguagem direta em primeira pessoa, Fábio consegue levar o leitor para o cotidiano de Paulo. Fazendo o leitor mergulhar em uma narrativa envolvente, interessante e com toques de humor, o livro possui um enredo sensível. Para os apreciadores de um bom romance, O Amor de uma vida é uma ótima escolha e vai surpreender a cada página virada.

Sobre o autor:

Nascido e residente em Belém, Estado do Pará, Fábio Silva Costa é Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, Especialista em Psicologia Jurídica pela Universidade da Amazônia (Unama), e autor de livros nas áreas de Direito e Ciência Política. "O amor de uma vida" é seu primeiro romance.