Fábrica Conceito faz este ano sua edição recorde no RS

Todos os números apresentados pela Fábrica Conceito são recordes. Serão quatro linhas de produção, 60 colaboradores, 90 máquinas em exposição, 120 componentes e insumos, cerca de 70 empresas parceiras, reunidos em uma área 25% maior, somando praticamente 1000 metros quadrados. Com isso, a expectativa é de uma produção igualmente inédita de mais de 5 mil pares nos três dias de feira. "Todos esses números são inéditos desde que começamos, em 2010. Esperamos também uma visitação recorde para termos o maior projeto da Fábrica Conceito já realizado", destaca Luís Coelho, diretor da Coelho Assessoria Empresarial, que ao lado do IBTeC e da Fimec viabiliza a realização do projeto.

Produzindo em tempo real, quem circula pelo espaço encontra uma indústria calçadista em pleno funcionamento e tem a oportunidade de conferir inovações tecnológicas inéditas. Uma das atrações confirmadas será a apresentação do Projeto SOLA, sistema de codificação de produto que contribui para o controle total dos insumos e matérias primas adquiridos pelas indústrias calçadistas. O sistema possibilita também o controle das mercadorias expedidas, melhorando a organização e reduzindo a praticamente zero os custos com problemas na expedição e entrega de produtos aos lojistas.

Nesta edição a Fábrica Conceito terá empresas parceiras de outros países, como a Itália, que apresentarão o que há de mais moderno em máquinas automatizadas. Da Inglaterra deverá vir um software completo e moderno para controle e simulação da produção.

Outra novidade é a produção de calçados masculinos com sistema de injeção direta de solados de Poliuretano ao cabedal. "Este sistema aumenta muito a produtividade das indústrias, melhora a qualidade do calçado e reduz custos de fabricação. É um processo que vem bem ao encontro do conceito do Projeto deste ano: "A Tecnologia como fator de produtividade"", explica Coelho.

A Fábrica Conceito ocorre durante a Fimec, que será realizada entre os dias 14 e 16 de março das 13 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac em Novo Hamburgo. Saiba mais em: http://fimec.com.br/.