Fabricação do LiDAR de estado sólido S3 da Quanergy, o primeiro sensor de estado sólido LiDAR economicamente acessível do mundo, terá início em 2017

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -

A Quanergy Systems, Inc., importante fornecedora de sensores de estado sólido LiDAR e soluções inteligentes de sensoriamento, anunciou hoje que começará a produção e distribuição de seu revolucionário sistema LiDAR S3 para diversos mercados em 2017.

O S3 é primeiro e único sistema de estado sólido LiDAR de categoria automotiva do mundo, e líder incontestável do setor em termos de custo, capacidade e confiabilidade. A disponibilidade de fabricação e comercialização do S3 marca uma etapa essencial na crescente inovação de sistemas avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS) e veículos autônomos (autonomous vehicle, AV). 80% dos acidentes de transporte são potencialmente evitáveis com a integração de soluções econômicas de sensor LiDAR. A disponibilidade comercial do LiDAR S3 também promoverá o desenvolvimento de aplicações em diversas áreas, como automação industrial, robótica, drones, segurança, casas inteligentes e internet das coisas (Internet of Things, IoT).

A liderança da Quanergy foi reconhecida recentemente por um proeminente painel de projetistas industriais independentes, engenheiros independentes e membros da mídia comercial, quando recebeu o cobiçado "2017 CES Best of Innovation Award" ? prêmio de melhor inovação da CES 2017 ? na categoria inteligência automotiva. A empresa apresentou sua visão do S3 na CES em 2016. Durante 2016, a empresa progrediu muito em parcerias e desenvolvimento de produto. A Quanergy celebrou uma parceria estratégica de comercialização com a Sensata Technologies (NYSE: ST) com relação ao espaço de transporte terrestre, além de uma parceria de fabricação terceirizada com a Flex (NASDAQ: FLEX) para todos os demais mercados, com o objetivo de levar essa revolucionária tecnologia ao mercado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Acreditamos que 2017 será o ano em que o LiDAR demonstrará que pode ser um produto de mercado de massa econômico e confiável", afirmou o Dr. Louay Eldada, diretor executivo da Quanergy Systems, Inc. "Existe uma alta procura por sistemas avançados de sensoriamento mais econômicos e confiáveis. O S3 é o único produto que pode atender a essa demanda e proporcionar um verdadeiro sensoriamento 3D de estado sólido a um preço razoável. Estamos posicionados de maneira exclusiva para finalmente levar esta tecnologia ao mercado e permitir uma incrível inovação em aplicações de visão eletrônica e autônomas."

O compacto sensor S3 pode ser oculto no chassi de qualquer veículo, garantindo que o design, a estética e a aerodinâmica do veículo não sejam comprometidos. Sua capacidade de realizar mapeamento 3D em tempo real, bem como detecção, rastreamento e classificação de objetos, possibilita a condução autônoma.

"O alto custo e a baixa confiabilidade de sistemas LiDAR têm sido importantes barreiras à adoção de veículos autônomos", observou Steve Beringhause, vice-presidente executivo e diretor executivo de tecnologia da Sensata Technologies. "A Sensata tem orgulho de atuar como parceira da Quanergy para a oferta de um revolucionário produto de categoria automotiva capaz de possibilitar a próxima geração de transporte. O sistema S3 pode ser perfeitamente integrado a arquiteturas automotivas, e acreditamos que ele será o líder incontestável do setor em termos de custo e confiabilidade."

A Quanergy demonstrará seu sensor e soluções de sensoriamento inteligente 3D premiados durante a feira comercial CES de 5 a 8 de janeiro de 2017, no estande 4138, situado no saguão norte do Las Vegas Convention Center.

Sobre a Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems foi fundada em 2012, estabelecida com base em décadas de experiência de sua equipe nas áreas de óptica, fotônica, optoeletrônica, robótica, inteligência artificial, aprendizagem automática e controles. Com sede em Sunnyvale, Califórnia, no coração do Vale do Silício, a Quanergy oferece os sensores líderes mundiais LiDAR e software para captura e processamento de dados espaciais 3D, bem como detecção, rastreamento e classificação de objetos. Os sistemas de sensoriamento da empresa melhoram a segurança, a eficiência e os custos em setores que vão de transporte e segurança até automação industrial e mapeamento terrestre e aéreo em 3D. No setor de transporte, os dados são utilizados em tempo real para aumentar consideravelmente a exatidão e a confiabilidade de sistemas a bordo para a segurança do motorista, aprimorando-os com percepção, análise de cenários e capacidade de tomada de decisão para proporcionar soluções de sistemas avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS) e veículo autônomo (autonomous vehicle, AV). Os LiDARs da Quanergy lideram em todas as principais áreas de comercialização ? preço, desempenho, confiabilidade, tamanho, peso e eficiência energética ? e atendem aos requisitos de implementação em massa de durabilidade e confiabilidade empregando a tecnologia de estado sólido. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170103006082/pt/ Contato: Quanergy Systems, Inc. Ann Gargiulo, +1-408-245-9500 Diretora de Comunicação de Marketing

media@quanergy.com Fonte: BUSINESS WIRE