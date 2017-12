Fabricante gaúcha reinventa segmento de aramados para móveis

Bento Gonçalves, RS--(DINO - 02 jan, 2017) - Entender as necessidades do mercado e trabalhar com foco na criação de alternativas para suprir estas carências é uma estratégia que pode consagrar empresas como inovadoras no disputado universo industrial. O sucesso diante desse desafio passa pelo olhar atento às oportunidades e possibilidades ? inclusive, a partir de tendências apresentadas no exterior ?, além da proximidade com o público consumidor e com a cadeia produtiva ? todos cada vez mais exigentes na hora de escolher suas preferências.

Um exemplo de como essa postura funciona como diferencial competitivo está no ramo de aramados. Tradicionalmente caminhando lado a lado com a indústria moveleira, o setor traça, aos poucos, um novo rumo ? colocando-se, agora, como protagonista nesse cenário. A Masutti Copat está entre os expoentes desse novo posicionamento ? aos mais de 35 anos de experiência que acumula no segmento, agrega o compromisso com a inovação em cada acessório com a sua marca.

"Partimos do entendimento inicial de que o setor precisava de uma abordagem mais moderna, permitindo desvincular, em parte, sua produção do modelo seriado ? que, sem dúvidas, é importante, mas não pode ser o grande balizador do processo criativo. O mercado dos aramados carece de reinvenção, agregando peças diferenciadas ao seu portfólio", avalia o gerente de operações da Masutti Copat, Rodrigo Copat. Foi a partir dessa análise que a empresa começou a direcionar esforços para criar soluções focadas nas necessidades de cada público consumidor, trabalhado muito com a visão de inovação. Um dos divisores de águas foi a contratação do escritório Intervento Design para assinar as criações de produtos.

Esse investimento, embora de longo prazo, já vem mostrando seu retorno. Recentemente, a empresa conquistou o Prêmio Top Móbile 2016, eleita como a mais lembrada no segmento "Fornecedores da Indústria", na categoria "Aramados". Esse reconhecimento estimula a caminhada rumo a um novo cenário, de constante busca por propostas mais arrojadas. "Com esse foco, teremos produtos com plenas condições de cumprir a sua missão em termos de funcionalidade, estética e originalidade, agregando valor ao móvel. E, acima de tudo, entregaremos novos conceitos aos clientes, que sempre são mais receptivos com aquilo que os surpreende", acrescenta.

Para a Fimma Brasil 2017, que ocorre no final de março, a Masutti Copat reserva mais novidades, acrescentando elementos como novas matérias-primas e cores ao seu portfólio, já conhecido pela perfeita união entre praticidade e beleza.

Sobre a Masutti Copat

Especializada em acessórios para móveis e soluções para toda a casa, a Masutti Copat figura em posição de destaque entre as fornecedoras do segmento moveleiro nacional e vem se fortalecendo pela linha completa de produtos que traz em seu portfólio. São coleções para cozinha, dormitório, home office, área de serviço e banheiro, com variedade de peças e opções para atender às necessidades de quem procura mais conforto e praticidade no dia a dia. Sua sede, na cidade de Bento Gonçalves, um dos principais polos moveleiros do país, abriga cerca de 60 colaboradores. No mercado, seus produtos têm alcance em todo território nacional, com representantes em todas as regiões, além das exportações, para diversos países da América Latina.

Website: http://www.masutticopat.com.br