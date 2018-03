Faculdade de Odontologia da APCD abre turmas de pós-graduação em Prótese Dentária, Implantodontia, Endodontia, Ortodontia e Odontopediatria

São Paulo, SP--(DINO - 20 dez, 2016) - Quem já se formou em Odontologia e busca se especializar em um dos muitos ramos da carreira de cirurgião-dentista vai gostar de saber que as inscrições da pós-graduação da FAOA ? Faculdade de Odontologia da APCD já estão abertas. Os cursos de Prótese Dentária, Implantodontia, Endodontia, Ortodontia e Odontopediatria já estão com inscrições abertas para o início de 2017. O aluno poderá adequar a frequência ao curso de pós-graduação com sua rotina, já que as turmas têm aulas semanais, quinzenais e mensais.

Uma das entidades de classe mais respeitadas e admiradas do país, a centenária APCD ? Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas inaugurou sua Faculdade de Odontologia no último dia 12. A FAOA alcançou nota máxima do MEC em sua estruturação. Para quem já conhece o nível de excelência dos cursos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD (EAP/APCD), que tem 60 anos de existência, a partir de agora os cursos de pós-graduação passam a ser oferecidos pela FAOA ? em cumprimento a resoluções do Sistema Federal de Ensino.

A instituição conta com um corpo docente altamente qualificado e infraestrutura informatizada e climatizada (laboratórios, salas de aula e clínicas de alta tecnologia). Além disso, conta com equipamentos digitalizados (CAD/CAM e Tomógrafo), sala de informática, de anatomia e de microscopia operatória (composta por doze modernos microscópios).

Já o curso de graduação em Odontologia tem duração de cinco anos, em regime integral, e carga horária de 5.400 horas/aula. Além de formar cirurgiões-dentistas altamente capacitados e alinhados com as novidades em termos de técnicas e tecnologias, o curso também reforça habilidades de liderança, comunicação, humanização e socialização ? qualidades fundamentais para um profissional completo e bem-sucedido.

Mais informações: http://www.faoa.edu.br/

