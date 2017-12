Farmacêuticos podem ajudar a reduzir maior causa de intoxicação no Paraná

O presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Walter da Silva Jorge João, que nesta quinta-feira, dia 26, estará em Curitiba para receber uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná (CRF-PR), reforça a importância da atuação do farmacêutico na prevenção das intoxicações. "O farmacêutico é o profissional da saúde mais acessível ao cidadão e sua orientação é fundamental para prevenir essas ocorrências", diz ele. Segundo estudo sobre internações hospitalares de urgência e emergência (PATEL; ZED, 2002), as internações por problemas relacionados ao uso de medicamentos (PRMs) representam 24,2% de todas as internações de urgência e emergência registradas nos prontos-socorros e, em cerca de 70% dos casos, elas poderiam ser evitadas.

Walter da Silva Jorge João, que receberá homenagem como Farmacêutico de Destaque Nacional durante as comemorações do CRF-PR pelo dia 20 de janeiro, Dia do Farmacêutico, assinala a importância de divulgar a informação de que nenhum medicamento deve ser utilizado sem a orientação do farmacêutico. "É preciso conscientizar a população de que a farmácia, desde 2014, com a aprovação da Lei nº 13.021/14, não é mais um simples estabelecimento comercial. Mas, sim, um lugar para cuidar da saúde. Essencial reforçar também que desde 2013, o farmacêutico está autorizado por meio das resoluções nº 585 e 586, do CFF, prestar os cuidados farmacêuticos, inclusive prescrevendo alguns medicamentos."

A luta do presidente do CFF para consolidar as conquistas com a aprovação das duas resoluções, que dispõem sobre as atribuições clínicas do farmacêutico e a prescrição farmacêutica, e da Lei nº 13.021/14, é um dos motivos da homenagem. Durante 2016, Walter da Silva Jorge João coordenou ações pela disseminação dos cuidados farmacêuticos no país, entre as quais, o lançamento do Programa de Suporte ao Cuidado Farmacêutico na Atenção à Saúde (Profar), que visa à capacitação dos profissionais gratuitamente, por meio de plataforma digital. Ele é um dos líderes do movimento clínico farmacêutico no Brasil, que ganhou destaque internacional durante o Congresso da Federação Farmacêutica Internacional (FIP), em agosto, na Argentina, e também na Conferência Global sobre Farmácia e Educação em Ciências Farmacêuticas, realizada em Nanjing, na China, no mês de novembro.

