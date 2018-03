Fato Relevante - Impactos na Itaúsa no 4T2016 decorrentes de impairment e outros ajustes contábeis na controlada Elekeiroz

São Paulo--(DINO - 27 dez, 2016) - Itaúsa - Investimentos Itaú SA

CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Itaúsa ? Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), em atendimento ao disposto no § 4º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica ao mercado que o Conselho de Administração da sua controlada Elekeiroz S.A. ("Elekeiroz") deliberou, em reunião ocorrida nesta data, acatar a recomendação feita pela Diretoria da Elekeiroz no sentido de que na elaboração das demonstrações financeiras do exercício de 2016 seja feito o reconhecimento de redução no valor contábil de determinados ativos (impairment), bem como a realização de outros ajustes contábeis, ambos relativos ao exercício em curso, os quais, uma vez implementados, impactarão negativamente o Resultado e o Patrimônio Líquido das Demonstrações Contábeis individuais da Itaúsa do último trimestre de 2016 em aproximadamente R$ 260 milhões.

Detalhes sobre a referida deliberação constam do Fato Relevante da Elekeiroz divulgado nesta data. Os efeitos dos ajustes contábeis nele referidos estarão refletidos nas Demonstrações Financeiras da Elekeiroz a serem divulgadas ao mercado em fevereiro de 2017, acompanhadas dos pareceres do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos da Elekeiroz e dos Auditores Independentes.

São Paulo (SP), 27 de dezembro de 2016.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores