Faturamento conjunto da Crowe Horwath International cresce 9% em 2016

NOVA YORK, 26 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Crowe Horwath International ("Crowe Horwath") informou que sua receita bruta global para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de US$ 3,7 bilhões, o que representa um crescimento de 9% com taxas de câmbio constantes.

"O forte desempenho da Crowe Horwath International em 2016 ? que marca o sexto ano consecutivo de aumento da receita da rede ? foi impulsionado pelo crescimento de todas as suas linhas de negócios em todas as regiões", afirmou Kevin McGrath, diretor geral da Crowe Horwath International. "Estou muito orgulhoso de onde conseguimos chegar como uma rede este ano. Tenho orgulho principalmente do trabalho árduo diário de nossos mais de 35.000 funcionários para tomar decisões inteligentes que oferecem valor duradouro para os clientes, para os demais e para as comunidades onde vivemos e trabalhamos."

Destaques:

Os serviços de assessoria representaram 45% ( US$ 1,66 bilhões) da receita total, os serviços fiscais representaram 25% ( US$ 927 milhões) e a consultoria representou 30% ( US$ 1,11 bilhões).

A Ásia-Pacífico e a América Latina lideraram o crescimento entre os mercados em desenvolvimento e apresentaram taxas de crescimento excepcionais de 19% e 16%, respectivamente.

Nos mercados desenvolvidos, a América do Norte apresentou um crescimento sólido, e a receita aumentou 8%.

A África, Oriente Médio e Europa apresentaram crescimento de 2% cada.

A Crowe Horwath continuou a ampliar sua presença geográfica, ganhando escala nos principais mercados. 18 novas empresas-membro foram acrescentadas no ano passado em mercados em crescimento, como a Europa Central e a Alemanha.

Em 31 de dezembro de 2016, as empresas-membro da Crowe Horwath prestavam serviços em 129 países. O número de funcionários no mundo todo aumentou 6% e chegou a 35.327, incluindo a adição de mais de 160 novos parceiros em todas as empresas-membro.

Observações:

Faça o download dos destaques globais da Crowe Horwath International aqui.

Todas as taxas de crescimento apresentadas neste comunicado de imprensa estão com taxas de câmbio constantes.

Sobre a Crowe Horwath International

A Crowe Horwath International está entre as 10 melhores redes globais de contabilidade, com mais de 200 empresas independentes de serviços de contabilidade e consultoria em 129 países. As empresas-membro da Crowe Horwath International estão comprometidas com a prestação de serviços de qualidade impecável, processos de prestação de serviços altamente integrados e um conjunto comum de valores que fundamentam as decisões diariamente. Todas as empresas estão consolidadas como líderes em suas comunidades empresariais nacionais e contam com funcionários dos respectivos países, o que permite que tenham conhecimentos sobre as leis e costumes locais ? algo muito importante para os clientes que realizam novos empreendimentos ou que desejam expandir seus negócios para outros países. As empresas-membro da Crowe Horwath International são conhecidas por seu serviço personalizado para empresas públicas e privadas de todos os setores e têm reputação internacional nas áreas de serviços de auditoria, consultoria e fiscais.

