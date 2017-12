Feliz Ômega-3! Salmão é escolha certa para levar um ano mais saudável e saboroso

Bastante conhecido por sua bela cor e textura suculenta, o pescado conta com uma vantagem nutricional incontestável: o renomado Ômega-3. Carinhosamente chamado de "gordura do bem", o ácido-graxo atua no fortalecimento do organismo e ajuda a defender o organismo humano de uma série de complicações graves à saúde.

O mais importante é saber que a rica substância não é produzida pelo corpo de forma natural, por isso o consumo dos alimentos prestigiados por sua presença torna-se indispensável para o aproveitamento dos benefícios ímpares deste verdadeiro "elixir do bem-estar", que atua de diferentes formas:

? Ajuda a preservar a flexibilidade das artérias e da força do músculo cardíaco, reduzindo o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

? Estimula a criação de colágeno no corpo, proteína que auxilia no combate à flacidez e torna a pele mais firme e viçosa.

? Auxilia na redução da pressão arterial.

? Ajuda a reduzir o risco de disfunções neurológicas, como a depressão, o mal de Alzheimer e outras apoplexias.

? Atua na melhoria da agilidade mental e a memória.

? Estimula a produção de serotonina, substância diretamente relacionada ao equilíbrio do humor.

? Ajuda a promover a resposta do organismo à insulina e estimula a secreção de Leptina, hormônio que ajuda a regular a ingestão de alimentos, como também o peso e o metabolismo.

? Ajuda a equilibrar os níveis de colesterol "bom" e "ruim".

? No período de gestação, a gordura ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê.

? Por suas propriedades anti-inflamatórias, auxilia no tratamento de algumas dores crônicas.

? Auxilia na prevenção do envelhecimento.

Além de todos os benefícios nutricionais proporcionados pelo Ômega-3, o salmão é superversátil e fácil de preparar, características ideais para quem deseja renovar o cardápio sem abrir mão da praticidade. "Excelente para preparar receitas levinhas e saborosas, o salmão vai ser o ingrediente certo para zerar os hábitos alimentares e levar um ano com mais consciência alimentar e disposição.", comenta Melanie Whatmore, da Associação Salmón de Chile, que promove o consumo do pescado chileno no Brasil.

Para seguir o conselho direitinho, a dica é seguir a receita abaixo e dar as boas-vindas a um 2017 bem saudável!

CIABATTA DE SALMÃO E PEPERONATA

Ingredientes:

4 pães tipo ciabatta ou italiano

450 gramas de filé de Salmón de Chile sem pele

1 colher de sopa de endro (dill)

4 colheres de sopa de mostarda forte

2 xícaras de folhas de rúcula

2 cebolas cortadas em rodelas finas

Gotas de vinagre de vinho

4 pimentões vermelhos

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho triturado

1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de Preparo:

Temperar o salmão com o suco de limão e cobri-lo por completo com o endro. Envolvê-lo com filme plástico e deixar descansando por 1 hora a temperatura muito fria (até o ponto em que o salmão esteja quase congelado). Retirar o salmão da geladeira e, sobre uma tábua, cortá-lo em fatias bem finas, em diagonal. Colocá-las ordenadamente sobre um prato e mantê-las a baixa temperatura. Queimar os pimentões vermelhos diretamente sobre a chama do fogão ou sobre uma grelha, para dourar e soltar a pele. Uma vez assados, retire a pele, esfregando os pimentões com as mãos e com a ajuda de uma luva de borracha. Aquecer 2 colheres de sopa de azeite de oliva em uma frigideira a fogo alto, e dourar o dente de alho triturado por 1 minuto. Depois, acrescentar os pimentões e refogá-los por 3 minutos dos dois lados, para que amoleçam e dourem. Enquanto isso, colocar o sal, a pimenta e finalmente a salsinha picada. Apagar o fogo e reservar. Cortar a cebola em anéis finos. Em uma frigideira, aquecer 2 colheres de sopa de azeite de oliva, e dourar a cebola por 5 minutos a fogo médio-alto. Acrescentar gotas de vinagre, e refogar por mais 1 minuto. Temperar com sal e pimenta e retirar do fogo. Reservar. Cortar o pão ciabatta, untar os dois lados com mostarda forte. Cobrir a base do pão com rúcula, salmão em lâminas finas, cebolas assadas e peperonata.

Pronto! Agora é só servir.

