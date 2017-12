FEMAGRI abre o universo da tecnologia cafeeira para produtores de Minas Gerais e de São Paulo

A Feira deve receber perto de 35 mil visitantes compradores, a maioria produtores de pequeno porte que sobrevive exclusivamente da agricultura familiar. A geração de negócios deve ser maior em relação ao evento do ano passado, quando o volume de negócios alcançou mais de R$ 120 milhões. "A mecanização na cafeicultura é uma necessidade em razão da dificuldade de mão de obra e redução de custo. Com isso, a cada ano percebemos crescimento nas vendas e este ano esperamos que não seja diferente. Nossas expectativas são um incremento de aproximadamente 20 % considerando a edição anterior", explica José Geraldo O. Junqueira Filho, que integra a comissão organizadora da Feira e exerce o cargo de Gerente Comercial e CRM na Cooxupé.

Indo de encontro à situação econômica brasileira, o aumento das vendas na FEMAGRI é incentivado pelas condições de pagamento que o cooperado da Cooxupé encontra na feira. O produtor pode parcelar o produto adquirido em até três anos utilizando o seu café como moeda de troca. O preço é baseado de acordo com o valor da saca no referido dia, estipulado pelo mercado do produto. "Os preços do café registraram bons patamares ao longo do ano passado, o que ajudou os produtores a encontrarem situações favoráveis para negociar. A saúde financeira da Cooxupé também contribui para que os cooperados levem novas tecnologias ou até mesmo façam a reposição de produtos para suas lavouras tendo a segurança de comprar e pagar com o seu café", explica o presidente Carlos Paulino.

A feira contará com 115 expositores. Além dos negócios, a FEMAGRI conta com espaços, onde as famílias cafeicultoras participam de palestras, ampliando os conhecimentos para garantir mais sustentabilidade em suas atividades. "Nossa preocupação não é apenas oferecer boas oportunidades de negócios para os produtores. Por isso, colocamos nosso Departamento de Assistência Técnica para trocar informações e mostrar aos nossos cooperados como eles podem alavancar sua produtividade e qualidade com mais economia", afirma Carlos Paulino.

16ª FEMAGRI

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Data: 08 a 10 de fevereiro de 2017

Horário: das 08h às 18h

Local: Av. Vereador Nelson Elias, 1300b - Bairro Japy, Guaxupé/MG

Website: https://www.cooxupe.com.br/