Femusc tem programação especial para divertir as crianças

A partir das 10h, o Grande Teatro do Centro Cultural da Scar, em Jaraguá do Sul, no norte Catarinense, será tomado por uma programação especial destinada às crianças. Para começar, o público poderá se divertir conhecendo de perto os instrumentos musicais. O Zoológico Musical é uma oportunidade de interagir com os alunos, tirar dúvidas e se maravilhar com os sons de violinos, harpas, pianos, flautas, trompas e todos os outros instrumentos que compõem uma orquestra.

Logo depois, a plateia é convidada a vibrar no ritmo da Sinfonietta do Femusc. Comandada pelo maestro argentino Norberto Garcia, ela conta uma lúdica história musical com direito a máquina do tempo, Mozart e muita criatividade. A narrativa começa neste sábado, 28, e segue na manhã do dia 4 de fevereiro, quando será apresentado o desfecho da fábula montada exclusivamente para o festival.

O Concerto para Famílias tem acesso gratuito. O público deve retirar os ingressos, antecipadamente, no teatro.

Na programação do Femusc, há grandes concertos, orquestras, música de câmara e também duas óperas completas. Além disso, a agenda conta com apresentações em palcos alternativos, como hospitais, asilo, empresas e cidades vizinhas, e, ainda, uma colônia de férias musical para as crianças.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, o evento recebe cerca de 400 alunos de 15 países. A expectativa é que eles serão assistidos por um público estimado de 55 mil pessoas. Isso porque, em dez dias, o festival oferece mais de 200 concertos gratuitos.

Programação

Com apresentações diárias, a agenda do Femusc conta com, pelo menos, seis programas diários, que vão dos Grandes Concertos até apresentações específicas de canto, piano, violão e música de câmara. Nos sábados, também estão previstas atrações para as crianças, como o Concertos para as Famílias e o Zoológico Musical.

O repertório da 12ª edição do Femusc terá duas óperas (A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, e The Turn of the Screw, de Benjamin Britten), e, ainda, a Sinfonia nº 2 de Gustav Mahler, e a abertura O Barbeiro de Sevilha, do italiano Giacomo Rossini. No dia 27, para comemorar o aniversário de Mozart, ocorre um concerto especial com obras do compositor austríaco. A programação completa estará disponível no site www.femusc.com.br.

Sobre o Femusc

O Femusc está na 12ª edição e acontece, anualmente, em Jaraguá do Sul. Considerado o maior festival-escola do Brasil, o evento reúne alunos de todo o mundo que, em aulas e concertos, podem dividir o palco com alguns dos professores mais virtuoses da atualidade. Saiba mais acessando www.femusc.com.br ou www.facebook.com/femusc.

Foto:

?Fernando Tubbs? - divulgação Femusc

Website: http://www.femusc.com.br/