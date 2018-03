Férias com experiências inéditas é proposta do Complexo Terravista Vilas

Trancoso (BA)--(DINO - 14 dez, 2016) - Recarregar as baterias para viver com plenitude e entusiasmo o novo ano de trabalho que se iniciará é o que busca a maioria das pessoas durante este período tão aguardado do ano! Não importa se você terá uma semana, uma quinzena ou um mês, esta pausa criteriosa no calendário anual, quando bem planejada e escolhida, traz uma sensação de prazer imenso e energias totalmente renovadas.

Existe um lugar onde a natureza mostra toda sua generosidade com 300 dias ensolarados, trata-se de Trancoso no litoral sul da Bahia. No Condomínio TerraVista Vilas é possível programar as férias alugando uma das casas, -- nos modelos terra, brisa e oceano -- e contar com um staff permanente para auxiliar durante a estadia, com os serviços qualificados incluídos na diária: café da manhã servido na casa, arrumação diária, segurança 24 horas, além do transporte em carrinho de golfe para ir e voltar da Praia do Rio da Barra.

Há ainda os serviços "pay per use" tais como: transfer privativo, locação de veículos, clínica de golfe, babás, personal trainer, chef de cozinha, personal beauty e spa.

O TerraVista Vilas está numa área de mais de 500 ha de mata atlântica preservada, é reconhecidamente um centro de excelência na arte de bem receber pessoas de todos os destinos, culturas, faixa etária e necessidades.

Os dias ficam ainda mais envolventes com atividades esportivas como: golf, surf, kite, ou com divertidos passeios de bicicleta, a pé ou de carrinho elétrico. Tudo acontece de frente para o oceano atlântico na beira das falésias esculpidas pelos ventos.

As duas dezenas de praias deste paradisíaco litoral são um convite irresistível para conhecer a Costa do Descobrimento. A fusão entre a história e a contemporaneidade acontece nas praias, restaurantes, lojas, pousadas e bares, com badalação garantida nas 24 horas do dia. Todos buscam vivenciar a liberdade que exala da aldeia jesuíta que virou vila de pescadores, em torno do adorado e reverenciado quadrado.

Em Trancoso há multiplicidade de emoções e atrativos. Treinar os sentidos para a desconexão de padrões urbanos e vislumbrar novas possibilidades é tarefa realizada com competência no Complexo TerraVista Vilas, um empreendimento residencial surpreendente com atrativos de entretenimento, mangues, lagos, rios, coqueiros, corais e mar na cor turquesa.

O complexo conta com o exclusivo anfiteatro L"óccitane, onde é realizado anualmente o Festival de Música em Trancoso, que em 2017 estará em sua sexta-edição. Um campo de golfe de 18 buracos sobre as falésias que é considerado um dos melhores na América do Sul, aeroporto com serviço 24 horas com pista de 1500 metros e angar para os aviões.

Para os investidores e empreendedores há a oportunidade única de realizar um bom negócio adquirindo uma das casas na última etapa de construção do empreendimento, o novíssimo TerraVista Vilas Reserva Especial que contará com exclusivas 20 casas (10 delas já negociadas em seu lançamento).

