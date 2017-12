Férias: tecnologias garantem a segurança dos pets durante as viagens de carro

Rio Janeiro--(DINO - 02 jan, 2017) - Durante as férias muita gente irá viajar com a família e seus pets para o merecido descanso, seja na praia ou no campo. Porém, quando se decide viajar e levar seu animal de estimação, alguns cuidados devem ser levados em consideração para evitar preocupações indesejadas.

Pets costumam ter uma rotina e acostumam-se ao seu ambiente, tirá-los dessa zona de conforto para uma viagem de carro pode ser estressante. Por isso, algumas tecnologias já estão disponíveis para ajudar no conforto e segurança do animalzinho durante toda a viagem de férias com a família. Além disso, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o transporte errado dos animais pode gerar multas para o dono.

"Para uma viagem de carro com os pets é necessário investir em alguns acessórios de segurança. O que pouca gente sabe, é que mesmo para viagens curtas alguns cuidados são essenciais, por exemplo, o cão não deve andar solto pelo interior do veículo, nem no colo ou banco do carona. Além de perigoso para a vida do animalzinho, pode ser considerado infrações graves", explica Karen Neves, CEO da Zen Animal (www.zenanimal.com.br).

A especialista listou alguns itens essenciais para o seu pet curtir a viagem em família de forma segura e confortável. Confira:

Cinto de segurança

O cinto de segurança para os pets é um dos itens mais importantes para uma viagem segura e é compatível para cães de qualquer porte e peso. Ele funciona como um adaptador para ser utilizado no plugue do cinto do carro e possui engate que deve ser fixado no peitoral do animal de estimação ? nunca na coleira, pois existe o risco de enforcamento.

Média de preço: R$ 52,90

Onde achar: http://www.zenanimal.com.br/cinto-de-seguranca

Cadeirinha de Carro para pets pequenos

A cadeirinha de carro é indicada para cães de pequeno porte e pode ser usada juntamente com o cinto de segurança. Ela é ideal já que garante a segurança para o pet e ainda evita que o carro fique cheio de pelos. A cadeirinha deve ser fixada no apoio da cabeça do passageiro e vem com uma fita com gancho para prender o cão.

Média de preço: R$ 99,90

Onde achar: http://www.zenanimal.com.br/cadeirinha-de-carro

Focinheira com tecnologia ajustável

Nenhum tutor gosta de colocar focinheira em seu cão, mas infelizmente algumas vezes é necessário. Seja para viajar ou passear (algumas raças são obrigadas a utilizarem por lei). Por esse motivo a Zen Animal foi procurar no mercado uma focinheira com tecnologia ajustável e que não incomodasse tanto os peludinhos. A Focinheira VESTFLEX é prática, totalmente regulável, resistente, arejada e não retém saliva.

Média de preço: R$ 39,90

Onde achar: http://www.zenanimal.com.br/focinheira-vestflex

Capa de proteção para o estofado do carro

Utilizar uma capa desenvolvida para banco do automóvel é fundamental durante as viagens, já que o acessório protege o estofado contra arranhões e sujeira, além de possíveis imprevistos durante o trajeto, como vómitos e xixi. Além de seguro, a capa não sobrepõe o encaixe do cinto de segurança do carro e você pode utilizá-lo livremente, inclusive para prender o cinto do seu pet. A capa é impermeável e adaptável a todos os bancos traseiros que possuem encosto de cabeça.

Média de preço: R$ 139,90

Onde achar: http://www.zenanimal.com.br/capa-para-banco-de-carro