Ferramentas digitais auxiliam empresas para certificação ISO 9001

"Essa nova metodologia consiste na utilização de ferramentas de gestão digitais que facilitam a análises da realidade do negócio, no mapeamento dos riscos, ajuda a formatar um novo projeto e entender se ele é financeiramente viável," explica Ricardo Rolim, diretor operacional da INNI Consultoria.

Ricardo Rolim, esclarece que a nova metodologia, ainda permite, obter uma visão completa e integrada de toda área comercial da empresa, na prospecção de clientes, na gestão de compras, e no acompanhamento dos processos críticos da gestão do negócio, possibilitando verificar o alcance das metas estabelecidas e o desempenho dos processos da empresa.

Uma certificação ISO 9001 prova que o sistema de gestão da qualidade da empresa foi avaliado dentro de um padrão de melhores práticas e foi aprovado.

A Norma ISO 9001 estabelece um modelo de gestão da qualidade para as organizações e é a mais conhecida no mundo. Obter a certificação ISO 9001 demonstra o compromisso da empresa com a qualidade do seu produto e a satisfação do cliente. A adoção desta norma é vantajosa para as organizações e seus clientes, uma vez que confere às empresas certificadas maior organização, produtividade e credibilidade, aumentando a sua competitividade nos mercados nacional e internacional.

De acordo com a diretora da INNI Consultoria, Ana Rolim, a utilização de ferramentas digitais reduzem o tempo e os custos na implantação, além de facilitar a continuidade da aplicação do novo sistema ISO 9001 versão 2015 nas empresas. "As empresas devem implantar sistemas simples que atendam a norma e que possam fazer parte do seu dia a dia, ajudando na obtenção dos resultados almejados", ressalta.

Segundo Ana Rolim, esta nova versão da norma adota critérios de estratégia e está mais voltada para o resultado, planejamento e metas empresariais. Não haverá como dissociar a Gestão Estratégica da Organização sem relacionar com os requisitos da ISO 9001.

A atualização da norma, segundo a diretora, trouxe modificações significativas como: maior ênfase na geração de valor, para a organização e para seus clientes; inclusão do gerenciamento de riscos; maior envolvimento da alta direção; maior flexibilidade nas exigências de procedimentos; maior facilidade na aplicação dos requisitos às empresas de serviços.

A norma ISO 9001 utilizada para implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, em mais de 1 milhão de empresas no Brasil e no mundo, foi revisada e sua nova versão, a ISO 9001:2015, já está em vigor e possibilita que as empresas passem a ter maior competitividade.

