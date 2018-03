Filósofo e escritor diz que o Brasil não vive um Estado Democrático de Direito, vive um Estado perigoso

Rio de Janeiro-Rj--(DINO - 15 dez, 2016) - A crise que o Brasil está vivendo na política, no Judiciário, no Ministério Público e em setores importantes da economia parece estar longe do fim.

Para o filósofo Frederico Rochaferreira, a crise brasileira é alimentada por um sistema moral antiético, por isso, entende que há possibilidade de solução a curto ou médio prazo não é factível. Lembra que ano após ano, o Brasil vem caminhando em direção ao caos.

"___De Sarney a Dilma são 31 anos e não há boas lembranças. Nesse período, a educação brasileira que sempre foi ruim, ficou pior e a desigualdade social, uma das marcas registradas do país, se consolidou, com os bolsões de miséria e favelas engolindo as grandes metrópoles. No mesmo ritmo, os escândalos de corrupção em diferentes setores da vida pública e privada, ganharam volume, jogando por terra a tese de que o entrave ao desenvolvimento econômico, político e social do país se devesse à imaturidade política pós-redemocratização"

Na visão do filósofo, a prática da corrupção e abuso de poder consolidados como costume, leva à reflexão do Estado Democrático de Direito, conceito que designa a garantia das liberdades através do estabelecimento de uma proteção jurídica, onde todos estão sujeitos às regras do direito. Para Frederico Rochaferreira, os recentes episódios envolvendo o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, simbolizam que o Estado Democrático de Direito no Brasil tende a uma peça teórica para adornar discursos.

"____É lamentável, mas as Instituições fundamentais da democracia estão sendo implodidas pelos indivíduos que as representam e esse suceder de ações nebulosas, acusativas e justificativas entre membros e representantes dos Poderes de um lado e setores privados de outro, são moinhos de incertezas e isso significa que a sociedade brasileira não deve esperar por dias melhores, tão cedo. Digo que o Brasil é um país que ainda não deu certo e nos dias de hoje não vive um Estado Democrático de Direito, vive um Estado perigoso."

