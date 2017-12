Financiamentos facilitam expansão do parque fabril e tornam indústrias mais competitivas

Em momentos de retração econômica e reavaliação de aplicação de recursos, as indústrias precisam encontrar alternativas para manterem seus parques fabris atualizados ? condição indispensável a fim de que os produtos fabricados continuem competitivos perante um mercado cada vez mais disputado. Os financiamentos surgem como opção para viabilizar esse tipo de investimento.

As diversas modalidades disponibilizadas permitem que os interessados encontrem o serviço mais adequado levando em consideração a realidade financeira de cada negócio. "Quando a indústria investe em melhorias no seu processo produtivo, automaticamente tem um produto final mais rentável e atrativo, o que contribui para alavancar negócios. Dessa forma, consegue romper um ciclo de retração que, no médio e longo prazo, pode ser fatal", explica Roberto Trevisan, diretor da Projepack, empresa especializada no desenvolvimento de soluções em máquinas para embalagem.

Outra vantagem de trabalhar pela inovação no parque fabril é deixar a empresa pronta para reagir rapidamente assim que a economia começar a demonstrar sinais de reaquecimento. "Quando o cenário voltar a ser favorável, dentro do andar cíclico dos negócios, quem estiver melhor preparado para atender o mercado larga na frente com um diferencial muito grande. É preciso investir agora para colher os frutos no futuro", recomenda.

Opções para quem busca financiamento

Um dos agentes facilitadores é a Caixa Econômica Federal. O primeiro passo é a avaliação da empresa, averiguando se o empreendimento enquadra-se em alguma linha de financiamento. Para isso, é necessário que a pessoa jurídica apresente a documentação necessária, como o contrato social e os documentos do sócio, por exemplo. Depois, é realizada uma pesquisa que resultará na aprovação ou não do pedido. A CEF disponibiliza financiamento para a compra de máquinas, equipamentos e outros bens novos e usados. O limite depende da modalidade, sendo até 100% do valor do bem constante na nota fiscal. De acordo com o banco, o pagamento pode ser feito em até 60 meses, incluindo o período de carência de até seis meses. Ainda conforme a agência bancária, as prestações são cobradas mensalmente e debitadas na conta corrente cadastrada pela empresa.

Também é possível estudar a aquisição e comercialização de máquinas e equipamentos pelo BNDES Finame, desenvolvido em parceria com a Caixa Econômica Federal. De acordo com informações da agência bancária, é possível também o financiamento de capital de giro associado, que poderá chegar até a 30% do valor financiado.

Há, também as alternativas propostas pelo Banco do Brasil (BB). Uma delas é BB Crédito Empresa ? Máquinas e Equipamentos, que atende a companhias com faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões, financiando a aquisição de máquinas e equipamentos novos ou com até cinco anos de uso, nacionais ou importados. O prazo de pagamento depende do objetivo do financiamento e vai até 60 meses, com carência de até três meses. As taxas de juros variam conforme o perfil do cliente, o nível de relacionamento com o Banco e o bem financiado, estando disponíveis a partir de 1,72% ao mês.

Outra possibilidade apresentada pelo BB é o Proger Urbano Empresarial, que financia, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), até 80% dos projetos de investimentos, com ou sem capital de giro associado, destinados à ampliação ou modernização de micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$ 10 milhões. Com essa linha, as empresas podem expandir seus negócios, com reformas de suas instalações, aquisição de máquinas e equipamentos ou de veículos automotores, dentre outras finalidades. O valor do financiamento pode chegar a R$ 1 milhão, com prazo de pagamento de até 72 meses, incluído período de carência de até 12 meses. As taxas são a partir de 0,97% ao mês.

Soluções em automação industrial

A Projepack é especializada na fabricação e comercialização de equipamentos para embalagens termoencolhível e stretch. Seu portfolio tem diversas linhas de máquinas em série e especiais, que podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente, abrangendo com versatilidade uma ampla gama de produtos e segmentos, entre eles o moveleiro, de logística, de vidros e esquadrias, têxtil, metalúrgico, autopeças, linha branca e cosméticos, entre outros.

Com mais de 20 anos de atuação, a empresa contabiliza mais de dois mil e quinhentos equipamentos vendidos ? indicador que comprova o potencial da marca. Seus produtos permitem aumentar a produtividade, reduzindo o consumo de matéria-prima e energia, numa fórmula com ganhos visíveis para as indústrias em termos de competitividade para conquistar bons negócios. Para conhecer os equipamentos, acesse www.projepack.com.br

Website: http://www.projepack.com.br/