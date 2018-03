Fintech leva tecnologia disponível apenas para grandes empresas para a palma da mão dos profissionais liberais

São Paulo, SP--(DINO - 14 dez, 2016) - Até poucos anos atrás, tecnologias de cobrança estavam disponíveis somente a grandes empresas, com estruturas montadas especificamente para isso, e enormes orçamentos de desenvolvimento em sistemas de controle. A grande maioria das pequenas empresas e os profissionais liberais ainda precisavam valer-se de instrumentos caseiros para essa atividade. Lançado há cerca de dois meses, o Agilly veio para acessibilizar essas tecnologias.

Sendo um aplicativo de gestão de cobranças para profissionais liberais, nasceu para permitir que o profissional que está em constante movimento, sem um local fixo de trabalho ou acesso a um computador, ter no seu smartphone uma ferramenta que controla os serviços prestados, faz a cobrança, e ainda controla todos os recebimentos destes profissionais. Tudo isso sem a necessidade de solicitar comprovantes, ou ficar conferindo a conta bancária se o pagamento foi feito.

Um problema nas costas fez com que fosse estabelecida uma rotina de muitas consultas médicas, fisioterapias, acupuntura, RPG, personal-trainers e outras atividades, sempre ligadas a profissionais liberais. A melhora veio junto da ideia de solucionar um problema importante na vida desses profissionais. Seu processo de cobrança.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado de pagamentos, Otavio Farah e seus demais fundadores puderam assistir o desenvolvimento do mercado de e-wallets, acompanhando a estruturação de várias operações. Seu objetivo, além de facilitar o dia a dia da vida do profissional, é tirar aquela complicação constante na vida desses profissionais.

"A rotina de fechamentos mensais, e acompanhamento dos pagamentos já é suficientemente complicada para os profissionais liberais. Mas pior que isso é ter que ficar lembrando seus clientes da data do pagamento, especialmente quando ele se esqueceu" explica Otávio.

O aplicativo resolve para o profissional quem cobrar, quanto cobrar e quando cobrar além de enviar lembretes das datas de pagamento e avisar o profissional dos valores já recebidos.

"Nosso objetivo é permitir que o profissional liberal se concentre na sua atividade, a parte chata, o Agilly resolve para ele!". Após lançar a ferramenta de cobranças, novos lançamentos estão na trilha: "temos uma série de ferramentas em desenvolvimento para facilitar toda a gestão da vida profissional do nosso público".

O app é baseado na tecnologia das carteiras eletrônicas, sistemas que utilizam-se da estrutura bancária, mas conseguem prestar um serviço diferente dos grandes bancos. "Respiramos diariamente a rotina de nosso público-alvo, assim, conseguimos desenvolver ferramentas que se adaptam às suas necessidades específicas", cita Farah.

A revolução dos pagamentos está no início, mas já está democratizando a tecnologia. Para saber mais, clique aqui e conheça.

Website: http://agilly.com.br?utm_source=dino&utm_campaign=release-1-20161207&utm_medium=release&utm_term=website