Fintech: novo comparador de câmbio traz cotações até 15% mais baratas

A proposta da Neo Câmbio se baseia em três pilares: o tempo real, a facilidade de uso e os preços baixos. No que tange ao primeiro, a plataforma utiliza um modelo de atualização dinâmica que, a cada 15 segundos, consulta as flutuações no câmbio e traz valores atualizados de cada uma das casas cotadas. Mas não é preciso ter pressa: a partir do momento em que se inicia uma transação, ela pode ser finalizada em até 30 minutos com a tarifa ofertada naquele instante.

"Esse modelo elimina as chances de fechar uma transação com um preço e depois, na hora de pagar, ser informado que aquele valor era antigo e não vale mais", conta Jung Park, sócio da Neo Câmbio ao lado de Bruno Ferreira.

A plataforma é intuitiva, desde o cadastro inteligente na forma de quiz - para evitar fraudes e provar que o usuário é quem diz ser - até o pagamento onde, ao invés de direcionar à casa de câmbio escolhida para finalizar o negócio, a compra é feita de maneira 100% online. Cópias de documentos e comprovantes de transferências, por exemplo, podem ser anexados no próprio site.

Para garantir preços mais baixos, a Neo Câmbio firmou parcerias com as principais casas de câmbio. Assim, a partir de uma pesquisa - que inclui moeda, valor desejado, cidade e tempo para entrega ou retirada -, o site apresenta uma série de cotações. Contudo, as taxas mostradas são apenas referências: o cliente pode solicitar negociação com todas as empresas que ofertam moeda ou com aquela de sua preferência. Para quem está frente a frente com determinada loja, é possível, por exemplo, optar por comprar mais barato pela plataforma e retirar a quantia no local na hora.

"Conseguimos oferecer esses valores mais baratos porque suprimos uma necessidade do mercado. Hoje, as casas de câmbio estão muito atrás de bancos digitais em termos de infraestrutura de atendimento. Para alcançá-los, seria necessário alto investimento, então utilizar nossos serviços como uma ponte até o consumidor acaba também sendo também uma economia para o setor", explica Ferreira.

O cadastro na Neo Câmbio é gratuito para quem deseja comprar moedas. A expectativa da empresa é chegar a um milhão de visitas e 100 mil transações mensais até o final de 2017.

Sobre a Neo Câmbio

Site de comparação, negociação e compra de moedas. Lançada em novembro de 2016 pelos empreendedores Jung Park e Bruno Ferreira, a Neo Câmbio se destaca no mercado por ser a única opção do gênero que trabalha com atualizações em tempo real das flutuações cambiais. Além disso, a Neo Câmbio oferece um modelo de cadastro simples e negocia preços até 15% mais baratos com players do setor.